Trump'tan anlaşma sonrası güç gösterisi: İran hiçbir zaman nükleere sahip olamayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Washington ile Tahran arasında sağlanan mutabakatın ardından yaptığı açıklamalarda hem anlaşmanın sonuçlarını değerlendirdi hem de İsrail siyasetindeki olası gelişmelere ilişkin mesaj verdi.

Sosyal medya platformu Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, anlaşmanın ardından enerji piyasalarında istikrarın korunduğunu ve İran'ın nükleer silah edinmesinin önüne geçildiğini savundu.

"ÜLKEMİZ HER ZAMANKİNDEN GÜÇLÜ"

ABD ekonomisinin güçlü bir görünüm sergilediğini öne süren Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Petrol akıyor, İran asla nükleer silaha sahip olamayacak. Borsalar yükselişte, istihdam rekor seviyelerde ve fiyatlar düşüyor. Ülkemiz her zamankinden daha güçlü, daha güvenli ve daha fazla saygı görüyor. Rica ederim!"

Trump'ın açıklamaları, İran ile yapılan mutabakatın ABD iç siyasetindeki etkilerine yönelik tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi.

"NETANYAHU'YU DESTEKLEYECEĞİM AMA..."

Öte yandan ABD Başkanı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde Amerikan basınında yer alan ve Trump'ın Netanyahu'ya verdiği siyasi desteği geri çekebileceği yönündeki iddialar hakkında konuşan Trump, desteğinin tamamen ortadan kalktığı yönündeki yorumları doğrulamadı.

İsrail kamu yayın kuruluşu Kan News'e verdiği röportajda yaklaşan olası seçimlere değinen Trump, Netanyahu konusunda nihai kararını vermeden önce rakip adayların da görülmesi gerektiğini söyledi.

Trump, "Seçimde muhtemelen Netanyahu'yu destekleyeceğim, ancak karşısında kimin olduğunu görmemiz gerekiyor." ifadelerini kullanarak İsrail'deki siyasi tabloyu yakından takip ettiğinin sinyalini verdi.