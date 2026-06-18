Trump’ın sabrı taştı, Netanyahu’ya destek kapısı kapanıyor! “Lanet olası deli”

Amerikan medyasında gündem yaratan bir habere göre, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki uzun yıllara dayanan siyasi uyum yerini sert bir gerilime bıraktı. İddiaya göre Trump, İran ile yürütülen diplomatik sürecin zarar görmesinden ve savaşın küresel ekonomide yeni bir kriz dalgası yaratmasından endişe duyarken, Netanyahu'nun bölgedeki askeri operasyonları genişletme isteğine tepki gösterdi.

Haberde, son dönemde yapılan görüşmelerde Trump'ın Netanyahu'nun tutumundan duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdiği belirtildi. Başkanın danışmanlarına, "Netanyahu'yu kimse idare edemez" dediği ve İsrail Başbakanı'nın "herkesi bombalamak" istediğinden yakındığı öne sürüldü. Hatta bir telefon görüşmesinde Trump'ın Netanyahu için "lanet olası deli" ifadesini kullandığı da iddialar arasında yer aldı.

"BENDEN İZİN İSTİYOR"

Trump'ın ayrıca, Netanyahu'ya kendi siyasi desteği olmasa bugün çok daha farklı bir durumda olacağını söylediği belirtilirken, İsrail liderinin bölgesel konularda bağımsız hareket edemediğini savunduğu aktarıldı. Habere göre Trump, "Netanyahu benden izin istiyor" sözleriyle İsrail Başbakanı'nı küçümserken, "O bize 'büyük' diyor ama asıl küçük olan kendisi" ifadelerini de kullandı.

BU KEZ DESTEK VERMEYECEK Mİ?

Washington kulislerinde konuşulan bir diğer iddia ise Netanyahu'nun İran'la yaşanan gerilimi iç politikadaki konumunu güçlendirmek için uzattığı yönünde. Beyaz Saray çevrelerinde, yaklaşan seçimler öncesinde desteği gerileyen Netanyahu'nun savaş atmosferinden siyasi avantaj sağlamaya çalıştığı görüşünün ağırlık kazandığı öne sürüldü. Haberlere göre Trump, geçmişte destek verdiği Netanyahu'ya bu kez seçim sürecinde mesafeli durmaya hazırlanıyor.