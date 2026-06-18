150 milyon tonluk hazine gün yüzüne çıktı: Dünya gözünü oraya çevirdi

Dominik’in güney batısında konumlanan Pedernales bölgesinde gerçekleştirilen keşif sayesinde ortaya çıkan 150 milyon tondan fazla olduğu saptanan nadir toprak elementinin miktarının kesin olarak tespit edilmesi için çalışmaların yıl sonunda tamamlanması bekleniyor. Gelecek yılın başında ise resmi sertifika süreci başlayacak.

NE KADARININ ÜRETİLEBİLİR OLDUĞU BİLİNMİYOR

Söz konusu keşfin açıklanmasının ardından uzmanlardan da çeşitli yorumlar gelmeye başladı. Rezervin ekonomik olarak ne kadarının üretilebilir olacağı yapılan ayrıntılı analizler sayesinde netleşecek.

ÜLKENİN EKONOMİSİNİ UÇURABİLİR

Söz konusu keşfin ülkenin gelecek yıllarda kritik mineraller piyasasında önemli bir konumda olmasını sağlayacağı yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Devlet desteğiyle ülkede faaliyet gösteren madencilik şirketinin bu yeni keşifte stratejik rol oynayabileceği vurgulanıyor.

SAVUNMA SANAYİNDE KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Nadir toprak elementleri, günümüz teknolojisi için deyim yerindeyse bulunmaz bir nimet olarak ön plana çıkıyor. Özellikle havacılık ve savunma sanayinde kritik öneme sahip olan toprak elementleri akıllı telefonlardan elektrikli araçlara kadar bir çok alanda kullanılabiliyor.