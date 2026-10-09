Güreşçi hakemi tek hamlesi ile öldürdü! Anbean kaydedildi

Profesyonel güreş müsabakası, ringde yaşanan korkunç olayla faciaya dönüştü. 75 yaşındaki deneyimli hakem Gerardo Germán Pineda, güreşçi El Hijo de Fishman'ın uyguladığı tehlikeli hareketin ardından yere yığıldı. Hareketsiz kalan hakeme yapılan müdahaleler sonuç vermedi ve Pineda yaşamını yitirdi. Olayın ardından güreşçi gözaltına alındı.

RİNGDEKİ HAREKET ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Olay, Meksika'nın Hidalgo eyaletine bağlı Mineral de la Reforma kentinde düzenlenen profesyonel güreş organizasyonu sırasında yaşandı. El Búho lakabıyla tanınan 75 yaşındaki Gerardo Germán Pineda, karşılaşma sırasında ringde hakemlik yapıyordu.

Müsabaka esnasında 36 yaşındaki El Hijo de Fishman, Pineda'yı baş aşağı pozisyona getirerek sert biçimde yere çarptı. Hareketin ardından hakem ringde hareketsiz kaldı. Çevredekiler duruma müdahale ederken sağlık ekipleri de Pineda'yı kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak deneyimli hakemin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşanan korkunç anlar, karşılaşmayı izleyen seyircilerin kameralarına da yansıdı. Görüntülerde hakemin yere çarpmasının ardından hareket etmediği görüldü.

GÜREŞÇİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından El Hijo de Fishman gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. 36 yaşındaki güreşçi hakkında, 75 yaşındaki hakemin ölümüne ilişkin taksirle ölüme neden olma suçlaması kapsamında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında müsabaka sırasında yaşananlar ve ölümle sonuçlanan hareketin koşulları inceleniyor. Güreşçinin hukuki sorumluluğuna ilişkin değerlendirme ise adli sürecin sonunda netlik kazanacak.

ORGANİZASYONUN GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ TARTIŞMALAR BAŞLADI

Yaşanan ölüm, profesyonel güreş organizasyonlarında ring güvenliğini ve müsabakalarda uygulanan tehlikeli hareketleri yeniden tartışmaya açtı. Olayın ardından organizasyonun gerçekleştirildiği salona ilişkin güvenlik ve izin sorunları da gündeme geldi.

Güreş dünyasında El Búho lakabıyla tanınan Pineda'nın ölümü, spor camiasında üzüntü yarattı. Olayın nasıl meydana geldiğine ve sorumlulukların belirlenmesine yönelik soruşturma sürüyor.