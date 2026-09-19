Grönland Amerika'nın yarı sömürgesi oldu! Trump anlaşmayı duyurdu

ABD, Danimarka ve Grönland yönetimi, adadaki Amerikan askerî varlığını genişletecek anlaşmada uzlaştı. Grönland’ın siyasi statüsünü değiştirmeyen anlaşma gelecek hafta imzalanacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’ın güvenliği konusunda Danimarka ve ada yönetimiyle anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Trump, düzenlemenin ABD’ye adada süresiz ve geniş kapsamlı askerî hareket alanı sağlayacağını belirtti.

Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, "ABD’nin, Grönland’ın ve ülkemizin güvenliğini sağlamak ve savunmak için gerekli olan her şeyi yapma konusunda Grönland’da sonsuza kadar tam kapasiteye sahip olması güvence altına alındı" dedi. Anlaşmanın ABD’ye herhangi bir maliyet getirmeyeceğini de savundu.

ASKERİ VARLIK DA GENİŞLEYECEK

Anlaşmanın, ABD’nin Grönland’daki askerî faaliyetlerini önemli ölçüde artırmasının önünü açması bekleniyor. Ancak yeni üs kurulup kurulmayacağı, adaya ilave asker gönderilip gönderilmeyeceği ve hangi silah sistemlerinin konuşlandırılacağı henüz açıklanmadı.

Reuters, Trump’ın açıklamasından önce tarafların ABD’ye daha geniş askerî hareket alanı tanıyacak düzenlemede sona yaklaştığını duyurmuştu.

HER ŞEY ABD'NİN ONAYINA BAĞLI, YARI SÖMÜRGE DÜZENİ

Trump, Washington’ın rakip olarak gördüğü ülkelerin Grönland’daki faaliyetlerinin de sınırlandırılacağını söyledi. Buna göre bu ülkeler, ABD’nin yazılı izni olmadan adada üs kuramayacak, askerî varlık gösteremeyecek veya hassas alanlarda yatırım yapamayacak.

Anlaşmada hangi ülkelerin rakip olarak değerlendirildiği açıklanmadı. Ancak ABD yönetimi uzun süredir Çin ve Rusya’nın Arktik bölgesindeki askerî ve ekonomik faaliyetlerine karşı çıkıyor.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, anlaşmanın gelecek hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında imzalanacağını açıkladı. Frederiksen, düzenlemenin Arktik ve Kuzey Atlantik’teki ortak güvenliği güçlendireceğini söyledi.

Danimarka Başbakanı, anlaşmanın Danimarka Krallığı’nın egemenliği ile toprak bütünlüğünü ve Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkını tanıdığını da vurguladı.

Yeni düzenleme, Grönland’ın siyasi statüsünde değişiklik öngörmüyor. Trump’ın daha önce birçok kez dile getirdiği adayı ABD topraklarına katma hedefi de anlaşmada yer almıyor. Buna karşılık Washington’ın adadaki askerî faaliyetler ve stratejik yatırımlar üzerindeki etkisi genişliyor.