Zirvede Rutte'yi zorlayan 'Trump' sorusu: Müttefikleri tehdit ederken öylece oturmak seni etkilemiyor mu?

Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ni yerinden takip eden basın mensuplarından Danimarkalı Rasmus Binneballe, ABD Başkanı Donald Trump'ın sert söylemlerine herhangi bir olumsuz tepki göstermeyen NATO Genel Sekreteri Rutte'yi bir hayli zorlayan bir soru yöneltti.

DANİMARKALI GAZETECİDEN RUTTE'Yİ ZORLAYAN SORU

"Trump'ın Grönland'ı fethetmekten, İspanya gibi müttefiklere saldırmaktan ve ticaret savaşları başlatmaktan bahsettiği anlarda onun yanında oturuyorsun" diyen Danimarka Haber Ajansı Ritzau'dan Binneballe, Rutte'ye şu soruyu yöneltti:

"Bunlar eski Mark Rutte'nin onaylayacağı şeyler gibi görünmüyor. Onun yanında öylece oturup hiçbir şey söylememek özsaygın üzerinde herhangi bir etki yaratıyor mu?"

"BENCE TRUMP'TAN ÖVGÜYLE BAHSETMELİYİZ"

"Biliyorsun, ben her zaman övgü hak edildiğinde bunu takdir ederim. Ve bence NATO'nun artık çok daha güçlü olduğu gerçeği için Donald Trump'ı övmeliyiz" diyen Rutte, Grönland meselesinde suçlu olan tarafın Rusya olduğunu savunarak şu yanıtı verdi:

"Elbette bu durumun Rus tehdidiyle ve Ukrayna'daki savaşla ilgisi var; ancak aynı zamanda Başkan Trump'ın, Eisenhower'dan bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin başarmaya çalıştığı şeyi, yani ABD ve Avrupa arasındaki harcamaları eşitlemeyi gerçekleştirmesiyle de çok ilgisi var. Bu da Avrupa'yı daha güçlü kılıyor, Avrupa'yı bir ortak olarak Amerika Birleşik Devletleri için daha anlamlı hale getiriyor.

İşte bu zirvenin, Lahey'de olanların ve Lahey'den bu yana yapılan uygulamanın dönüştürücü karakteri budur; bu zirve, durumu değerlendirdiğimiz bir dönüm noktasıdır ve bence bu son derece önemli. Grönland konusuna gelince, daha önce de açıklamıştım: Davos'ta bir toplantı yaptık ve Rusya ile Çin'in Kuzey Kutbu bölgesine (Yüksek Kuzey) erişim sağlaması konusunda seninle aynı fikirde olduğumu ancak bunu birlikte yapmamız gerektiğini söyledim. Bunun için NATO'muz var, 'Bu konuda birlikte çalışalım' dedim. Şu arena yaptığımız şey de tam olarak bu."

NE OLMUŞTU?

Beştepe'de düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi'nde Rutte ile basın toplantısı düzenleyen Trump, Grönland ile ilgili bir kez daha "Orası bize ait olmalı" derken, İran savaşında kendilerine yardım etmeyi reddeden İspanya'ya tepki göstermişti.

"İspanya umutsuz bir vaka. NATO'da kötü bir ortak. Onlarla hiçbir şey yapmak istemiyorum. Onları artık sırtımızda taşımamalıyız" diyen Trump, NATO müttefiki hakkında şu sözleri sarf etti:

"İspanya'dan hiç memnun değilim. İspanya ile ticareti hemen keseceğim, konuşmayacağım bile. Çünkü herkes sorumluluk alıyor, elini taşın altına koyuyor ama İspanya para bile ödemiyor. Ama şimdi 'Sizinle ticaret yapmak istiyoruz, bize ticaret yollarını açın' diyecekler ama hiçbir şekilde onlarla ticaret yapmayacağız. Bize adil davranılmadı."