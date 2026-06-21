Gözler İsviçre'de: Masaya oturacak İran heyeti belli oldu

ABD ve İran arasında gerçekleşecek kritik müzakereler için taraflar İsviçre'ye doğru harekete geçti ve İran heyeti ülkeye ulaştı.

ABD tarafında ise Başkan Yardımcısı Vance, görüşmelere katılmak üzere Washington'dan ayrıldı.

İsviçre'ye varan İran heyetine Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf liderlik ediyor. Heyette Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de hazır bulunuyor. Ayrıca resmi heyette Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri, Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, Petrol Bakanı Yardımcısı Hamid Bord, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi’nin de yer aldığı iddia ediliyor.

PAKİSTAN DA GÖRÜŞMELERDE YER ALACAK

Pakistan Başbakanlık Ofisi yetkilisi, Zürih'teki teknik görüşmelerde Pakistan'ı Başbakan Şahbaz Şerif'in temsil edeceğini bildirdi.

Öte yandan, müzakere süreci için Tahran'da resmi temaslar yürüten Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de İsviçre'ye gitmek üzere yola çıktığını bildirdi. (AA)