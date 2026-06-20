İran: 'Müzakere heyeti ABD'nin taahhütlerini denetlemek için İsviçre'ye gidiyor'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran müzakere heyetinin ABD ile varılan mutabakatın uygulama sürecini denetlemek ve karşı tarafın taahhütlerini yerine getirmesini talep etmek üzere İsviçre’ye gideceğini bildirdi.

İran devlet televizyonuna konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, nihai bir anlaşma için müzakerelerin başlamasının, taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptındaki belirli maddelerin eksiksiz uygulanmasına bağlı olduğunun altını çizdi.

“ABD YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMELİ”

Mutabakat zaptının 13’üncü maddesine dikkat çeken Sözcü Bekayi, nihai müzakere aşamasına geçilebilmesi için ABD'nin 1, 4, 5, 10 ve 11. maddelerden doğan sorumluluklarını eksiksiz uygulaması ve sürdürmesi gerektiğini ifade etti. Söz konusu şartların Washington yönetimi tarafından henüz karşılanmadığına dikkat çeken Bekayi, İsviçre'deki temaslarda bu yükümlülüklerin nasıl hayata geçirileceğinin netleştirileceğini aktardı.

''ABD, İSRAİL'İ ATEŞKESE ZORLAMA ZORUNLULUĞUNU YERİNE GETİRMEDİ''

Mutabakat zaptının ilk maddesinin "Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı sonlandırmak" olduğunu belirten Bekayi, bu maddenin karşılıklı taahhütlerin temel direğini oluşturduğunu belirterek, İran'ın kendi üzerine düşen tüm sorumluluklara sadık kaldığını savunan Sözcü, ABD'nin ise İsrail'i Lübnan'da ateşkese zorlama yükümlülüğünü yerine getiremediğini ve bu başarısızlıkla mutabakatı açıkça ihlal ettiğini iddia etti.

ANLAŞMANIN GELECEĞİ TEHLİKEDE

Deniz ablukasının kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'nın ticari trafiğe açılması yönünde bazı adımların atıldığını teyit eden Bekayi, buna karşın mutabakat zaptının bölünmez bir bütün olduğunun altını çizdi.

İlk maddenin ihlal edilmesinin tüm sürecin meşruiyetini tartışmaya açtığını belirten Bekayi, "Diğer taraf gerekli önlemleri derhal almazsa, tüm mutabakat ciddi bir sorunla karşı karşıya kalacaktır” ifadesini kullandı. (ANKA)