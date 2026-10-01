Görüşmeler tıkandı ABD, İran heyetini kapı dışarı etti

Axios'un ABD'li bir yetkiliye ve konuya ilişkin ayrıntılara vakıf bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Rubio söz konusu talimatı Washington ile Tahran arasındaki temasların kilitlenmesi üzerine verdi. Haberde, pazartesi günü ülkeyi terk etmesi istenen heyet üyeleri arasında İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin de yer aldığı belirtildi. İran heyetinin New York'tan saatler sonra Doha'ya gittiği kaydedildi.

RUBİO'DAN İRAN HEYETİNE DERHAL AYRILMA TALİMATI

Axios'a konuşan ABD'li yetkili ve konuya ilişkin bilgi sahibi bir kaynağa göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan İran heyetinin derhal ABD'den ayrılmasını istedi. Talimatın, Washington ile Tahran arasındaki temasların çıkmaza girmesinin ardından verildiği belirtildi. Haberde, kararın gerekçesine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

ERAKÇİ DE AYRILMASI İSTENEN HEYET ÜYELERİ ARASINDA

Habere göre, pazartesi günü ABD'yi terk etmesi istenen heyet üyeleri arasında İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de bulunuyordu. İran heyetinin, kararın ardından New York'tan ayrıldığı bildirildi. Axios, heyetin saatler sonra Doha'ya gittiğini aktardı.

KATAR ARABULUCULARI TARAFLARLA TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Haberde, Katar arabulucularının ABD ile İran arasında bir uzlaşı önerisini ilerletmek amacıyla taraflarla temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Arabulucuların çabalarına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Washington ile Tahran arasındaki temasların çıkmaza girdiği kaydedildi.