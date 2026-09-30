Görenler zebra sandı: 4 aylık yavru tam 75 bin euroya satıldı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Longines Global Champions Tour kapsamındaki açık artırma büyük bir rekora sahne oldu. Nadir post deseniyle öne çıkan 4 aylık tay J-Nimon K, tam 75 bin euro bedelle Dubaili bir alıcıya satıldı.

Sıra dışı kahverengi ve beyaz benekleriyle küçük bir zebrayı andıran tay, açık artırma ringine çıkan ilk hayvan oldu. Satış raporunda yer alan "Görüntüsünden belliydi..." ifadesi, tayın salonda yarattığı büyük etkiyi gözler önüne serdi. Organizasyonda satışa sunulan 12 sıcakkanlı tay arasında en yüksek teklifi alan sevimli canlı, açık ara zirveye yerleşti.

TELEFONLA GELEN REKOR TEKLİF

Binicilik dünyasının takip ettiği Equestrian Worldwide, rekor teklifin Dubai merkezli bir at tutkunu tarafından iletildiğini duyurdu. Sektörel yayın organı Equnews ise genç tayın organizasyonun tartışmasız en değerli satışı olduğunu vurguladı. Müzayede genelinde el değiştiren diğer tayların ortalama satış bedeli ise 27 bin 208 euro seviyesinde kaldı.

Sıralamada ikinciliği 38 bin euro bedelle alıcı bulan Saluna Sombece isimli tay elde etti. Bir diğer dikkat çeken tay First Edition ise 32 bin euro fiyata ulaşarak 30 bin euro barajını aştı. Satışa sunulan diğer adayların hiçbiri benekli tayın yarattığı heyecana ve fiyat seviyesine yaklaşamadı.

ENGEL ATLAMA ŞAMPİYONU OLACAK

Almanya'nın Brandenburg bölgesinde yetiştirilen J-Nimon K, güçlü soy kütüğü ve kusursuz bacak anatomisiyle uzmanlardan tam not aldı. Tesisinde yaklaşık 80 ata bakan yetiştirici Steffen Krehl, bugüne kadar böylesine özel bir yavru görmediklerini kaydetti. Krehl, "tayın gelecekte üst düzey bir engel atlama atı olabilecek özelliklere sahip olduğunu" söyledi.

BİR SÜRE DAHA AVRUPA'DA KALACAK

Satış işlemlerinin tamamlanmasına rağmen minik tayın hemen Birleşik Arap Emirlikleri sınırlarına götürülmesi planlanmıyor. Sevimli hayvan en az altı aylık olana kadar Brandenburg'daki çiftlikte annesinin gözetiminde büyüyecek. Yetiştirici Steffen Krehl, tayın profesyonel engel atlama eğitimi amacıyla bir süre daha Avrupa'da kalabileceğini aktardı.