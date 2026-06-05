Gizlenen dosyalar tek tek ortaya çıkıyor! Katolik Kilisesi'nde çocuk istismarı skandalı

İspanya’da Katolik Kilisesi içinde yaşandığı iddia edilen çocuk istismarı vakalarına ilişkin yürütülen kapsamlı araştırma, uzun yıllar boyunca sessizce biriken olayları yeniden tartışmaya açtı. Gazetecilerin çok sayıda belge, mahkeme kaydı, mağdur beyanı ve kilise içi incelemeyi bir araya getirdiği çalışma, kurum içindeki bazı üst düzey isimlerin süreçlerde etkili olduğu iddialarını gündeme taşıdı.

ÜST DÜZEY İSİMLERİN ADI GEÇİYOR

EL PAÍS'nin araştırmasına göre, bazı dini yetkililerin şikâyetleri görmezden geldiği, soruşturmaları yavaşlattığı ya da şüphe altındaki din insanlarının görevlerine devam etmesine izin verdiği ileri sürüldü. Daha da dikkat çekici iddialar arasında, bazı görevlilerin başka bölgelere veya farklı ülkelerdeki dini kurumlara gönderilerek dosyalarının fiilen kapatıldığı yönündeki uygulamalar yer aldı.

Çalışmada, kimliği doğrulanabilen vakalar üzerinden yapılan analizde onlarca üst düzey kilise yöneticisinin isminin geçtiği belirtildi. Listede kardinal ve piskopos düzeyinde yüksek rütbeli din adamlarının yanı sıra tarikat yöneticilerinin de bulunduğu ifade edildi. Ancak araştırmacılar, gerçek tablonun bundan daha geniş olabileceğine ve çok sayıda olayın hâlâ resmi kayıtlara tam olarak yansımadığına dikkat çekti.

MAĞDUR BAŞVURULARI SONUÇSUZ KALDI

Gazetenin aktardığı bilgilere göre, bazı dosyalarda kurum içi mekanizmaların şeffaf şekilde işletilmediği, mağdur başvurularının ise yıllarca sonuçsuz kaldığı öne sürüldü. Ayrıca, istismar iddialarına ilişkin verilerin sürekli güncellendiği ve yeni belgelerle birlikte tablonun daha da netleştiği vurgulandı.

Araştırma, İspanya’daki Katolik Kilisesi yapısının geçmişte bu tür vakalarla nasıl baş ettiği sorusunu yeniden gündemin merkezine taşırken, mağdurların adalet arayışının sürdüğünü de gözler önüne serdi.