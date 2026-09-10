Girne açıklarındaki kaza KKTC'yi salladı: Seçim kararı Meclis'ten geçti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, milletvekilliği genel seçimi ile yerel seçimlerin aynı tarihte yapılmasına yönelik tezkere kabul edildi.

Buna göre iki seçim, 6 Aralık 2026 tarihinde birlikte gerçekleştirilecek.

Karar, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından hükümet kanadında yaşanan istifalar sonrasında gündeme gelen erken seçim sürecinin önemli aşamalarından biri oldu.

ÜSTEL: SEÇİMLERİ BİRLİKTE YAPACAĞIZ

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, daha önce yaptığı açıklamada milletvekilliği ve yerel seçimlerin birlikte yapılması konusunda kararlı olduklarını söylemiş ve süreçle ilgili Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile görüşmeler yapıldığını belirtmişti.

Meclis Genel Kurulu’nda tezkerenin kabul edilmesiyle birlikte seçimlerin birleştirilmesine ilişkin Meclis süreci tamamlandı.

KKTC’de mevcut mevzuata göre Cumhuriyet Meclisi seçimleri 5 yılda bir, yerel seçimler ise 4 yılda bir yapılıyor. Bu kez iki seçim aynı tarihte gerçekleştirilecek.