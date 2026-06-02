Gazze'de İsrail saldırıları sürüyor: Sivil çadırı vuruldu.. 1'i ağır 10 yaralı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırıları devam ediyor. Son olarak Gazze kentinin batısında yer alan Şati Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir çadırın hedef alınması sonucu 10 Filistinli yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Şati Mülteci Kampı'nda barınma amacıyla kurulan bir çadıra hava saldırısı düzenledi. Gerçekleştirilen bu saldırıda yaralanan 10 kişiden birinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

BUREYC VE HAN YUNUS'TA TOPÇU ATIŞLARI

Bölgedeki hareketlilik yalnızca hava saldırılarıyla sınırlı kalmadı. Sahadan alınan bilgilere göre, İsrail ordusuna bağlı topçu birlikleri Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı’nın kuzey bölgelerini bombaladı. Eş zamanlı olarak, İsrail güçlerinin Han Yunus kentinin doğusunda da geniş çaplı yıkım faaliyetleri gerçekleştirdiği aktarıldı.

GÜNCEL CAN KAYBI VE YARALI BİLANÇOSU

Saldırıların ardından bölgedeki toplam can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin güncel istatistikler paylaşıldı.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 933 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 868 kişi yaralandı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırıların tamamında ise toplam can kaybı 72 bin 942'ye, yaralı sayısı 172 bin 967'ye yükseldi. (AA)