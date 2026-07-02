Fransa'da radikal sigara önerisi: O yaş grubuna yasaklanıyor

Fransa’da Sağlık Sigortası Kurumu, ülkede tütün tüketimine son vermek amacıyla radikal bir adım atarak 2009 yılından sonra doğan kişilere sigara satışının tamamen yasaklanmasını talep etti.

Benzer bir uygulamayı daha önce İngiltere de nisan ayında onaylamıştı.

Fransa Sağlık Sigortası Kurumu, resmi internet sitesi üzerinden kurumun gelir ve gider durumunu ele alan yeni bir rapor yayımladı. Söz konusu raporda, Fransa genelinde tütün kullanımını tamamen bitirebilmek için ilk olarak genç nüfusa yönelik adımların atılması gerektiği vurgulandı.

"TÜTÜNSÜZ NESİL" İÇİN ERKEN YAŞ ÖNLEMİ

Yayımlanan raporda, tütün ürünlerini tüketmeye çok erken yaşlarda başlamanın, bireylerde kalıcı bağımlılık geliştirme riskini ciddi oranda artırdığına dikkat çekildi.

Hem dünya genelinde hem de Fransa içindeki pek çok farklı kurum ve aktörün, "tütünsüz bir nesil" yetiştirebilmek amacıyla tütün ürünleriyle henüz hiç tanışmamış olan genç kuşaklara bu ürünlerin satışının yasaklanmasını tavsiye ettiği aktarıldı.

İNGİLTERE'NİN NİSAN AYINDAKİ KARARI ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Fransa Sağlık Sigortası Kurumu'nun hazırladığı raporda, dünyada bu doğrultuda adım atan ilk ülkenin Maldivler olduğu hatırlatıldı. İngiltere'nin ise Maldivler'den sonra bu yönde yasal karar alan dünyadaki 2. ülke olduğu belirtildi.

İngiltere Parlamentosu, 1 Ocak 2009 tarihinden sonra doğmuş olan kişilerin sigara satın almasını tamamen engellemeye yönelik hazırlanan yasa tasarısını geçtiğimiz nisan ayında kabul ederek yasalaştırmıştı. Raporda, bu örneklerden yola çıkılarak Fransa'da da acilen 2009 yılından sonra doğanlara sigara satışının yasaklanması önerisi getirildi.

SON DÖNEMDE YENİ YASAKLAR GETİRİLMİŞTİ

Fransa, tütünle mücadele kapsamında son dönemde başka adımlar da atmıştı. Geçtiğimiz yıl alınan bir kararla okul çevreleri, plajlar, parklar ve kamuya açık bahçeler gibi birçok farklı dış mekanda sigara kullanımını yasaklanmıştı.

Ayrıca ülkede özellikle genç nüfus arasında kullanımı hızla yaygınlaşan nikotin poşetleri, nikotin sakızları ve nikotin topları gibi alternatif ürünlere yönelik getirilen genel yasak ise bu yıl 1 Nisan itibarıyla resmen yürürlüğe girmişti. (AA)