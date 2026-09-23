Fırtınanın şiddeti böyle görüntülendi! Otomobil havada savrulup aracın üzerine düştü

Brezilya’nın Paraná eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgarlar, kentte korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Saatteki hızı oldukça yüksek olan rüzgarlar nedeniyle bazı yerleşim yerlerinde hasar meydana gelirken, bir otomobilin fırtınanın etkisiyle havalanması büyük şaşkınlık yarattı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle park halinde bulunan bir otomobil bir anda yerden kesildi. Rüzgarın savurduğu araç, kısa süre havada kaldıktan sonra aynı bölgede park halinde bulunan başka bir otomobilin üzerine düştü.

OTOMOBİL SAVRULMAYA BAŞLADI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin park halinde bulunduğu sırada fırtınanın etkisiyle hareket etmeye başladığı görüldü. Rüzgarın şiddetiyle bulunduğu yerden kaldırılan araç, kontrolsüz şekilde savrularak yan taraftaki başka bir aracın üzerine çıktı.

Yaşanan olay çevrede büyük paniğe neden olurken, araçların bulunduğu bölgede ciddi maddi hasar meydana geldi. Otomobilin havalanarak diğer aracın üzerine düşmesi, fırtınanın ulaştığı boyutu da gözler önüne serdi.

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE KEZ İZLENDİ

Paraná eyaletinde fırtına nedeniyle yalnızca araçlar değil, yerleşim yerleri de zarar gördü. Şiddetli rüzgarların etkisiyle çeşitli noktalarda hasar oluşurken, bölgede yaşayanlar fırtınanın etkisini yakından hissetti.

Otomobilin havaya savrulduğu anların görüntüleri kısa sürede sosyal medyada da yayıldı. Görüntülerde, rüzgarın bir otomobili yerinden kaldırabilecek kadar güçlenmesi dikkat çekti.

Yetkililer ise şiddetli hava koşullarının etkili olduğu bölgelerde vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Fırtınanın oluşturduğu risk nedeniyle özellikle açık alanlarda ve araçların çevresinde tedbirli olunması istendi.