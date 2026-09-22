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Halk TV Türkiye Fırtına uçuracak: Meteoroloji tarih verdi

Fırtına uçuracak: Meteoroloji tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu.

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Fırtına uçuracak: Meteoroloji tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına uçuracak: Meteoroloji tarih verdi - Resim : 1

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BATI AKDENİZ İÇİN DE UYARI YAPILDI

Batı Akdeniz'in batısında ise rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor. (AA)

FIRTINADA BUNLARA DİKKAT

Fırtına sırasında mümkünse kapalı ve güvenli bir alanda bulunulması, pencere ve balkon kapılarının kapatılması gerekiyor. Ağaç, direk, tabela ve reklam panolarından uzak durulması önem taşıyor.

Araç kullananların ise hızlarını düşürerek dikkatli ilerlemesi, mümkünse aracı ağaç ve direklerden uzak güvenli bir noktaya park etmesi tavsiye ediliyor.

Elektrik kabloları veya devrilmiş direklerin bulunduğu alanlara yaklaşılmaması, acil durumlarda ise 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçilmesi gerekiyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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