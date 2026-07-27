Fiberglastan antik tiyatro yaptı: Turistleri kandırdı belediyeyi bile uyuttu

İtalya'nın Vicenza kentinde 20 yıl boyunca turistlere "antik Roma amfitiyatrosu" olarak pazarlanan Berico Maritime Amphitheatre adlı yapının tamamen modern malzemelerle inşa edildiği ortaya çıktı. 69 yaşındaki Franco Malosso von Rosenfranz, 2005 yılındaki bir heyelanda keşfettiğini iddia ettiği yapı üzerinden kişi başı 40 euro gelir elde etti. Şahıs, MS 393 yılında yapıldığını öne sürdüğü alanda Jül Sezar'ın Mısır dönüşü konakladığını ve Shakespeare'in Juliet karakterinin buradaki bir kilisede yaşadığını anlattı. Tarihsel gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan bu yapıda fiberglas, kağıt hamuru sütunlar ve 2000'li yıllara ait alçı heykeller kullanıldığı belirlendi.

BELEDİYEYİ BİLE UYUTTU

Vicenza yerel yönetimi bu yapıyı gerçek sanarak resmi turizm tanıtım rehberine ve mobil uygulamasına dahi ekledi. 2016 yılında şüphelerin artması üzerine İtalyan jandarmasının arkeologlarla yaptığı incelemeler gerçeği gün yüzüne çıkardı.

Uydu görüntüleri, bölgede daha önce böyle bir yapının olmadığını, von Rosenfranz'ın tepeyi düzleştirerek sahte yapıyı sıfırdan inşa ettiğini kanıtladı. Skandalın patlak vermesinin ardından Arcugnano Belediyesi, uğradığı zararın karşılanması için şahıs hakkında 560 bin euroluk tazminat talebinde bulundu.

"KABA TAKLİT" SAVUNMASI KURTARAMADI

İlk derece ve istinaf mahkemelerinde kaçak yapılaşma, sanat eserlerinde sahtecilik ve izinsiz eser üretmekten suçlu bulunan Malosso, yapının kimseyi yanıltamayacak kadar "kaba bir taklit" olduğunu öne sürerek savunma yaptı. Ancak İtalya Yargıtayı, Aralık 2021’de yapılan temyiz başvurusunu reddederek bu savunmayı kabul etmedi ve mahkumiyet kararını kesinleştirdi.

Hapis cezasına alternatif bir uygulamadan yararlanma talebi de reddedilen şahsın 2 yıl 4 aylık hapis ve 3 bin euroluk para cezası onaylandı. Dolandırıcının birkaç ay önce Ventimiglia Cezaevi’ne gönderildi.