Faydalı olsun diye getirmişlerdi: Koca bir adayı talan ettiler

Hawaii adalarında tarım ürünlerini tahrip eden dev Afrika salyangozlarını durdurmak için Florida'dan getirilen etçil kurt salyangozları, ada tarihinin en büyük ekolojik felaketine yol açtı. Yetkililerin resmi bir plan doğrultusunda doğaya saldığı bu yırtıcılar, dev Afrika salyangozları yerine savunmasız yerli canlıları avlayarak yaklaşık 8 hayvan türünün kökünü kazıdı.

MİLYONLARCA YILLIK SAVUNMASIZ DÜNYA

Adalarda 20'nci yüzyılın ortasında bahçelerde süs amaçlı yetiştirilmek üzere getirildikten sonra yayılan yumruk büyüklüğündeki istilacı dev Afrika salyangozları, tarım arazilerini ve yerel bitki örtüsünü kısa sürede talan etti.

Dünya üzerinde yalnızca bu coğrafyada yaşayan yüzlerce yerli ağaç salyangozu ise milyonlarca yıl boyunca hiçbir doğal avcıyla karşılaşmadan izole biçimde evrimleşti. Kendilerini koruyacak savunma mekanizması bulunmayan bu narin canlılar, yaklaşan biyolojik tehlike karşısında tamamen çaresiz kaldı.

İZLERİNİ KOKLAYIP YUTTULAR

Bölge yetkilileri büyüyen tarım krizini çözmek amacıyla 1955 yılında etçil kurt salyangozunu Florida kıyılarından toplayıp adalara saldı. Biyoloji literatüründe "yamyam salyangoz" olarak anılan bu yırtıcı canlılar, sert kabuklu dev Afrika salyangozları yerine savunmasız yerli ağaç salyangozlarına yöneldi. Yerde bıraktıkları sümük izlerini takip ederek avlarının peşine düşen yırtıcılar, yakaladıkları yerli türleri tek bir hamlede canlı canlı yuttu.

BÜYÜK FELAKET RESMİ PLANLA YAYILDI

Adadaki biyoçeşitliliği silip süpüren bu trajedi bir kaza sonucu değil, yetkililerin bizzat tasarladığı resmi bir plan sonucunda gerçeğe dönüştü. Hatanın vahametini kavramakta geciken yetkililer, hızla çoğalan bu yırtıcılardan 1958 yılına kadar tam 12 bin adet toplayarak diğer Pasifik adalarına ve Asya kıtasına dağıttı. Tıpkı Kolombiya'daki kaçak suaygırları gibi denetimsiz insan müdahalelerinin tehlikeli bir örneğine dönüşen bu proje, ada ekosistemlerinde kitlesel kayıpların önünü açtı.

"YALNIZ GEORGE" İLE TARİH OLDULAR

Yerli popülasyonların hızla çökmesi üzerine harekete geçen bilim insanları, 1997 yılında bilinen son 10 ağaç salyangozunu esaret altında korumak için Hawaii Üniversitesi laboratuvarına nakletti. Laboratuvar ortamında uzun yıllar boyunca tek başına hayatta kalan ve dünya genelinde "Yalnız George" adıyla tanınan son birey, 2019 yılı başında yaşamını yitirdi. Bu son ferdin ölümüyle birlikte milyonlarca yıldır adalarda tutunan endemik bir ağaç salyangozu türü yeryüzünden tamamen silindi.

ÇİTLERLE ÇEVRİLİ SIĞINAKLAR KURULUYOR

Hawaii'de yaşanan bu yıkıcı tecrübe, dünya genelindeki biyolojik mücadele programlarında yabancı avcı türlerin kullanımına karşı çok daha katı test protokollerinin getirilmesine zemin hazırladı. Günümüzde Hawaii Omurgasızlar Programı yetkilileri, esaret altında titizlikle korunan binlerce yerli salyangozu yırtıcılardan arındırılmış özel çitlerle çevrili sığınak alanlarda yaşatmaya çalışıyor.