Eurovision’da büyük çöküş! İsrail krizi yarışmayı vurdu, izleyici sayısı eridi

Eurovision'un Viyana’da yer alan Wiener Stadthalle’de gerçekleştirilen ikinci yarı finalde Bulgaristan, Ukrayna, Norveç, Avustralya, Romanya, Malta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Arnavutluk, Danimarka ve Çekya finale yükseldi. Azerbaycan, Lüksemburg, Ermenistan, İsviçre ve Letonya ise yarışmaya veda etti. Ancak yarışmanın perde arkasındaki en çarpıcı tablo, sahne sonuçlarından çok izlenme rakamlarında ortaya çıktı.

İsrail’in katılımına tepki olarak bazı ülkelerin boykot çağrıları ve siyasi tartışmaların arttığı süreçte, özellikle Avrupa genelinde seyirci ilgisinde ciddi bir gerileme yaşandığı görüldü. İtalya’da devlet televizyonu RAI üzerinden yayınlanan ilk yarı final, geçen yıla kıyasla yaklaşık 600 bin izleyici kaybıyla 1,8 milyon seviyesinde kaldı.

SON YILLARIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Hollanda’da düşüş çok daha sert oldu. Yayıncı verilerine göre izlenme oranları yüzde 40’ın üzerinde gerilerken, yarışma son yılların en düşük izleyici seviyesine indi. İngiltere, İsveç ve Belçika’da da benzer şekilde yüz binlerce kişilik seyirci kaybı dikkat çekti.

Bu tablo, organizasyonun çatı kurumu olan European Broadcasting Union içinde de endişe yarattı. Sektöre yakın kaynaklara göre, sponsorların bir kısmının geri çekilmesi ve boykot eden ülkelerin lisans gelirlerindeki düşüş, finansal dengeleri ciddi biçimde sarstı.

“İPTAL OLABİLİRDİ” İDDİASI

The Hollywood Reporter’a konuşan kaynaklar, İsrail’in katılımı nedeniyle oluşan siyasi gerilimin büyümesi halinde Eurovision’un 2026’da hiç düzenlenmeyebileceğini bile öne sürdü. Bazı ülkelerin çekilme hazırlığında olduğu, ancak son anda ikna edilerek yarışmada kalmalarının sağlandığı iddia edildi.

Buna rağmen, yarışmanın mevcut haliyle dahi “izleyici ilgisi ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından alarm verdiği” yorumları yapıldı.

FİNAL 16 MAYIS’TA

Tüm tartışmalara rağmen gözler şimdi 16 Mayıs’ta yapılacak büyük finale çevrilmiş durumda. Ancak asıl merak edilen soru sahnede hangi ülkenin kazanacağı değil; İsrail protestoları Eurovision'u nasıl etkileyecek? (AA)