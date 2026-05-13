Eurovision yönetimi İsrail'e protestoyu sansürledi! Salondan "soykırımı durdurun" sesleri yükselmişti

Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirilen 70. Eurovision Şarkı Yarışması’nın ilk yarı finali, sahne performanslarının yanı sıra yaşanan protestolarla da dikkat çekti. Etkinlik sırasında İsrailli yarışmacının performansı esnasında salonda yükselen tepkiler, organizasyonun güvenlik politikaları ve yayın yönetimi üzerine tartışmaları beraberinde getirdi.

Seyirciler arasında yükselen bazı sloganlar ve Filistin’e destek mesajları, salon içinde kısa süreli gerilime yol açtı. Organizasyon güvenlik ekipleri, bazı göstericilerin salondan çıkarıldığını açıkladı. Bu sırada yaşanan müdahaleler sosyal medyada geniş yankı buldu.

EUROVISION SANSÜR İDDİALARINA YANIT VERMEDİ

Öte yandan, resmi yayın platformunda paylaşılan performans görüntülerinde İsrailli temsilci Noam Bettan'ın şarkısını söylediği sırada "soykırımı durdurun" protestolarının yer almaması “müdahale” ve “sansür” iddialarını gündeme taşıdı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, tartışmalar özellikle dijital platformlarda büyümeye devam etti.

Yarışma sırasında Polonyalı şarkıcı Alicja Szemplinska’nın bir medya sorusuna verdiği temkinli yanıt da gündem oldu. Sanatçının, İsrail’deki hayranlara mesaj vermesi istendiğinde kısa süreli duraksaması ve ardından genel bir selamlama mesajı paylaşması, basın toplantısının dikkat çeken anları arasında yer aldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNDE FBI İLE İŞ BİRLİĞİ

Güvenlik boyutunda ise ABD’nin Viyana Büyükelçiliği üzerinden yapılan açıklamada, FBI uzmanlarının organizasyona destek verdiği belirtildi. Açıklamada, olası tehditlere karşı Avusturyalı güvenlik birimleriyle iş birliği içinde çalışıldığı ve etkinliğin güvenli şekilde sürdürülmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Eurovision’un ikinci yarı finali yarın yapılırken, büyük finalin ise 16 Mayıs’ta gerçekleştirileceği açıklandı. Organizasyonun ilerleyen günlerinde güvenlik önlemleri ve protesto ihtimallerinin nasıl yönetileceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.