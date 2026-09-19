Eski Başbakan istasyon önünde broşür dağıttı, çoğu tanımadan geçti

Japonya’nın eski Başbakanı Yoshihiko Noda, Chiba kentindeki Minami-Funabashi İstasyonu önünde sabah saatlerinde tek başına broşür dağıtırken görüntülendi. 2011-2012 yılları arasında ülkenin başbakanlığını yapan Noda’nın, istasyondan geçen vatandaşlarla birebir temas kurmaya çalıştığı anlar dikkat çekti.

BİRÇOK YOLCU BAŞBAKANI TANIMADI

18 Eylül sabahı 06.30-08.30 saatleri arasında gerçekleştirilen çalışma, Noda’nın resmi programında da önceden duyuruldu. Görüntülerde eski başbakanın istasyon önünde elinde broşürlerle beklediği ve işe giden vatandaşlara tek tek ulaşmaya çalıştığı görüldü.

Noda’yı fark eden bazı vatandaşlar önünde eğilerek selam verdi ve uzattığı broşürleri aldı. Ancak görüntülerde çok sayıda yolcunun ise Noda’nın yanından geçip gitmesi ve eski başbakanı fark etmemesi dikkat çekti.

YILLARDIR İSTASYON ÖNÜNDE

Noda’nın istasyon önlerinde vatandaşlarla buluşması yeni bir uygulama değil. Eski başbakan, siyasi kariyerinin ilk dönemlerinden bu yana istasyon önlerinde düzenli olarak çalışma yürütüyor.

Noda, 2023 yılında yaptığı açıklamada, 1986’da ilk kez JR Tsudanuma İstasyonu önünde çalışmaya başladığını ve o tarihten itibaren istasyon önlerinde vatandaşlarla temas kurduğunu anlatmıştı. Kendi internet sitesindeki bir yazısına göre bu faaliyetler 2023 itibarıyla 38. yılına girmişti.

MİKROFON YERİNE BROŞÜR

Son yıllarda ise mikrofonla konuşmak yerine kendi hazırladığı “kawaraban” adı verilen siyasi bilgilendirme broşürlerini dağıtmaya ağırlık veriyor. Noda’nın eylül ayındaki programında da farklı istasyonlarda sabah saatlerinde broşür dağıtımı yer alıyor.

Japonya basınında ve siyasi içeriklerde Noda’nın bu yöntemi, istasyon önünde doğrudan seçmenle temas kurduğu uzun soluklu siyasi faaliyetinin bir parçası olarak aktarıldı. 2024’te ABEMA’ya konuşan Noda, yıllardır sürdürdüğü bu çalışmanın arkasında, seçim çalışmalarında büyük harcamalar yapmak yerine zaman ve emek harcama anlayışının bulunduğunu anlatmıştı.

BAŞBAKANLIK KOLTUĞUNDAN İSTASYON ÖNÜNE

1957’de Chiba’nın Funabashi kentinde dünyaya gelen Noda, 1993’te ilk kez Japonya Temsilciler Meclisi’ne seçildi. Maliye Bakanlığı görevinde de bulunan Noda, 2 Eylül 2011’de Japonya’nın başbakanı oldu ve 26 Aralık 2012’ye kadar görev yaptı.

Aradan yıllar geçmesine rağmen Noda’nın sabahın erken saatlerinde istasyon önünde broşür dağıtmaya devam etmesi, Japon siyasetinde dikkat çeken saha çalışması örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.