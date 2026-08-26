Japonya Başbakanı'ndan tuhaf itiraf: Sarayda karşısına çıktı, öldürmeye kıyamadı

Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi, Tokyo’daki resmi konutunda yaşadığı ve alışılmış siyasi gündemin oldukça dışına çıkan bir olayı kamuoyuyla paylaştı. Resmi konutta hayalet görüldüğüne ilişkin uzun süredir sorulan sorulara yanıt veren Takaiçi, şimdiye kadar herhangi bir hayaletle karşılaşmadığını ancak bir süre önce kendisini korkutan başka bir “ziyaretçiyle” karşılaştığını söyledi: Hamam böceği.

Takaiçi, 22 Ağustos’ta yaptığı paylaşımda, resmi konuta taşındıktan sonra temizlik konusunda oldukça titiz davrandığını belirtti. Özellikle yemek masasının altındaki zemini düzenli olarak temizlediğini, gıda atıklarını kapaklı bir çöp kutusunda tuttuğunu ve plastikleri yıkayarak ayırdığını anlatan Japon lider, buna rağmen bir gün bir hamam böceğinin ayaklarının dibinden hızla geçmesiyle büyük bir şok yaşadığını ifade etti.

“BU BÖCEK BAŞKA BİR YAŞAMIN PARÇASI OLABİLİR”

Ancak olayın asıl dikkat çekici kısmı, Takaiçi’nin böceği neden öldürmediğini anlatmasıyla ortaya çıktı.

Çocukluğundan beri ünlü manga sanatçısı Osamu Tezuka’nın Phoenix (Hi no Tori) serisine büyük ilgi duyduğunu belirten Takaiçi, eserde işlenen yaşam, ölüm ve reenkarnasyon düşüncesinin kendisini derinden etkilediğini söyledi. Tezuka’nın resmi sitesinde de Phoenix serisinin temel temalarından birinin canlıların ölüm ve yeniden doğum döngüsü olduğu belirtiliyor.

Bu düşüncenin yetişkinlik döneminde dahi kendisini etkilediğini belirten Takaiçi, yalnızca hamam böceklerini değil, genel olarak böcekleri öldürmekte zorlandığını ifade etti. Resmi konutta karşılaştığı böceği de bu nedenle öldürmek yerine kendi kendine dışarı çıkmasını bekledi.

SEKRETERLERİ "YETER ARTIK" DEDİ

Başbakan, yaşadığı durumu sekreterlerine anlattığında ise beklediğinden farklı bir tepkiyle karşılaştı. Çalışanları, resmi konutta bir hamam böceğinin dolaşmasının hijyen açısından kabul edilemez olduğunu belirterek müdahale etti.

Böceği ortadan kaldırmak için harekete geçen çalışanlar, Takaiçi’nin ifadesiyle adeta bir “mücadele operasyonu” başlattı.

Sorunun çözülmesiyle rahatladığını söyleyen Japonya Başbakanı, buna rağmen beklenmedik bir duyguya kapıldığını da itiraf etti.

Böceğin ortadan kaybolmasının ardından kendisini “biraz yalnız, belki de biraz üzgün” hissettiğini söyleyen Takaiçi, böylece resmi konutta yaşanan sıradan bir haşere sorununu, çocukluk yıllarından kalan reenkarnasyon düşüncesiyle ilişkilendirmiş oldu.