Erkek kılığına giren kadın bombacı öldürüldü

Geçen hafta Monako'da, Ukrayna doğumlu milyarder iş insanı Vadim Yermolayev ile birlikte hayat arkadaşı ve oğlunun yaralandığı bombalı bir saldırı düzenlendi. Monako Savcılığı, saldırıda erkek kılığına giren saldırganın olayın ardından yaya olarak Fransa'ya geçtiğini, ardından İtalya dahil çeşitli Avrupa ülkeleri üzerinden Almanya'ya kaçtığını açıkladı.

Reuters'ın Ukrayna merkezli Ukrainska Pravda haber sitesine dayandırdığı bilgilere göre, bu saldırının baş şüphelisi olarak aranan 39 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Anastasia Berezovska'nın cesedi, pazartesi gece saatlerinde başkent Kiev yakınlarında bulundu. Yapılan incelemelerde Berezovska'nın silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİLER: ASKERİ İSTİHBARAT YETKİLİSİ VE ESKİ POLİS

Ukrainska Pravda'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Ukrayna Askeri İstihbarat Teşkilatı'nda (HUR) görevli bir yetkili, diğerinin ise eski bir emniyet mensubu olduğu iddia edildi.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan Berezovska; Monako makamlarınca cinayete teşebbüs, kamuya açık alana patlayıcı yerleştirme ve suç örgütüyle iş birliği suçlamalarıyla aranıyordu. Almanca bildiği belirtilen Berezovska’nın Kiev’de öldürülmesi, suikast girişiminin ardındaki organize ilişkileri görünür kıldı.

HEDEFTEKİ MİLYARDER: HEM KIBRIS VATANDAŞI HEM UKRAYNA’NIN YAPTIRIM LİSTESİNDE

Saldırının hedefindeki isim olan Ukrayna doğumlu iş insanı Vadim Yermolayev’in ticari ve hukuki geçmişi ise dikkat çekici çelişkiler barındırıyor. Yermolayev'e 2019 yılında Güney Kıbrıs vatandaşlığı verilmişti. Ancak aynı iş insanı, 2023 yılında Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da ticari faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle Ukrayna tarafından resmi yaptırım listesine alınmıştı.

Avrupa’da koruma altında yaşayan yaptırımlı bir milyarder, ona yönelik bombalı saldırı düzenleyen ve ardından Ukrayna'da askeri istihbarat ile eski emnimet mensuplarının karıştığı bir olayla susturulan bir zanlı; davanın uluslararası boyutunu daha da karmaşık hale getirdi.