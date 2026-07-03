Monaco’daki bombalı saldırıda yeni perde: Şüpheli erkek kılığına girmiş

Monaco'da Ukrayna doğumlu iş insanı Vadym Yermolaiev'i hedef alan bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bulgular kamuoyuyla paylaşıldı. Monaco Savcılığı, saldırının organizasyonuna ilişkin önemli delillere ulaşıldığını ve olayın uluslararası boyut kazandığını açıkladı.

Savcılığın açıklamasına göre saldırının bir numaralı şüphelisi, Interpol Kırmızı Bülteni ile aranan 39 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Anastasya Berezovska. Yetkililer, son olarak Almanya'da yaşadığı değerlendirilen şüphelinin sağ omzundan dirseğine kadar uzanan, yılan figürü olduğu düşünülen büyük bir dövmeye sahip olduğunu bildirdi.

KAÇIŞ ROTASI ADIM ADIM BELİRLENDİ

Soruşturmada elde edilen verilere göre Berezovska, saldırının ardından önce Fransa sınırına geçti. Daha sonra Alman plakalı bir araç kullanarak İtalya'ya kaçtığı değerlendiriliyor. Savcılık, uluslararası güvenlik birimleriyle koordineli şekilde şüphelinin izini sürmeye devam ediyor.

PATLAYICI BİRDEN FAZLA KİŞİYİ İŞARET EDİYOR

Olay yerinde yapılan kriminal incelemelerde kullanılan patlayıcının teknik özellikleri de dikkat çekti. Savcılık, düzenek ve patlayıcının hazırlanış biçiminin tek bir kişinin kapasitesini aşabilecek nitelikte olduğunu belirterek, saldırının planlanması ve uygulanmasında birden fazla kişinin rol almış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI AMA SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında iki erkek şüpheli Monaco'da gözaltına alındı. Ancak savcılık, mevcut delillerin suçlama yöneltmek için yeterli olmadığını belirterek her iki kişinin de serbest bırakıldığını duyurdu.

ERKEK SANILDI, KADIN ÇIKTI

Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise güvenlik kamerası kayıtlarından elde edildi. İlk incelemelerde siyah üst, açık renk pantolon ve siyah balıkçı şapkası takan kişinin erkek olduğu düşünülüyordu.

Ancak ayrıntılı görüntü analizleri sonucunda bu kişinin, saçlarını şapkanın içine gizleyerek erkek görünümü oluşturan Anastasya Berezovska olduğu belirlendi. Böylece ilk değerlendirmelerin aksine saldırıyı gerçekleştiren kişinin kadın olduğu tespit edildi.

SALDIRIDAN ÖNCE GÜNLERCE KEŞİF YAPMIŞ

Savcılık, güvenlik kameralarının şüpheliyi saldırıdan önce de aynı kıyafet ve benzer kılıkta olay yerinde dolaşırken kaydettiğini açıkladı. Görüntüler, saldırının rastlantısal değil, önceden planlanmış bir operasyon olduğunu ortaya koydu.

Yetkililer ayrıca farklı bir tarihte aynı güzergâhta yürüyen ve benzer hareketler sergileyen başka bir kadına ait görüntüleri de inceledi. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda bu kişinin de Berezovska olduğu değerlendirildi.

RESTORAN ÇIKIŞINI BEKLEDİ, UZAKTAN PATLATTI

Savcılığın olay gecesine ilişkin paylaştığı kronolojiye göre Vadym Yermolaiev, yanında bir kadın ve çocukla birlikte deniz kenarındaki bir restoranda yemek yedikten sonra evine döndü.

Bu sırada şüphelinin apartman girişine patlayıcı düzeneğini yerleştirdiği, ardından bölgeden kısa süreliğine uzaklaştığı belirlendi. Güvenlik kameraları, Berezovska'nın daha sonra yeniden olay yerine gelerek mağdurların binaya yaklaşıp yaklaşmadığını kontrol ettiğini ortaya koydu.

Savcılık, şüphelinin Yermolaiev ve beraberindekilerin apartmana ulaşmasının ardından patlayıcıyı uzaktan kumanda sistemiyle infilak ettirdiğini değerlendiriyor.

Yetkililer, saldırının tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla uluslararası soruşturmanın sürdüğünü ve saldırıya yardım etmiş olabilecek kişi ya da kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.