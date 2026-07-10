Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderine de nasip olmadı: Etkisiz hale getirildi benden uzakta

Kanada Başbakanı Mark Carney, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Cidde'de yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Carney, Ankara'daki NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm liderlere hediye ettiği işlemeli tabancalara ilişkin soruları yanıtladı.

TABANCA RCMP'NİN ELİNDE

Carney, tabancayı hiç görmediğini ancak Kanada Kraliyet Atlı Polisi'nin (RCMP) elinde olduğunu doğruladı. Başbakan, "Kanadalıları temin ederim, silahları benden uzak tutuyorlar" dedi. Carney, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın hediyeden bahsetmesi üzerine Kanada yetkililerinin tabancaya sahip olduğunu öğrendiğini belirterek, "Beklediğim gibi değildi" ifadesini kullandı.

TABANCA DEVREDIŞI BIRAKILDI VE MÜZEYE GİDECEK

Carney, RCMP'nin tabancayı devre dışı bıraktığını, yani artık canlı mermi ateşleyemeyeceğini söyledi. "Aklımdan geçen bir sonraki şey, bunun savaş müzesi veya Kanada Silahlı Kuvvetleri müzesi gibi bir yer için olduğuydu" diyen Carney, "İlginç ve NATO ile daha büyük resimle ilgili. Bunun için en iyi yeri bulacağız" dedi.

SİLAHIN ÖZELLİKLERİ

Söz konusu tabanca, Türk silah üreticisi Sarsılmaz tarafından üretilen, altı inçlik namluya sahip .357 magnum kalibrede bir Colt Python kopyası.

HEDİYENİN KADERİ

Kanada Küresel İşler Bakanlığı, "tüm resmi hediyelerin geçerli Kanada yasaları, güvenlik gereklilikleri ve hükümet politikalarına uygun olarak ele alındığını" belirtti. Carney, akçaağaç şurubu hediyesinin yanında tabancanın "yetersiz kaldığını" şakayla karışık belirtti. Başbakan, "Bunun için en iyi yeri bulacağız" dedi.