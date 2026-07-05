Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Kanada arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iki ülke arasında ticaret, güvenlik, savunma sanayi ve enerji başta olmak üzere birçok alandaki iş birliğini daha ileri seviyeye taşımak için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade ettiği belirtildi.

Erdoğan'ın ayrıca, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin müttefikler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni ettiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Kanada Başbakanı Mark Carney'nin 1 Temmuz Kanada Günü'nü de kutladı.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da NATO Zirvesi öncesinde gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Kanadalı mevkidaşıyla bir araya gelmiş, iki ülke arasındaki iş birliği alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. (AA)