Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındığı bildirildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Kanada arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iki ülke arasında ticaret, güvenlik, savunma sanayi ve enerji başta olmak üzere birçok alandaki iş birliğini daha ileri seviyeye taşımak için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade ettiği belirtildi.

Erdoğan, Meloni ile telefonda görüştüErdoğan, Meloni ile telefonda görüştü

Erdoğan'ın ayrıca, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin müttefikler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni ettiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Kanada Başbakanı Mark Carney'nin 1 Temmuz Kanada Günü'nü de kutladı.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da NATO Zirvesi öncesinde gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Kanadalı mevkidaşıyla bir araya gelmiş, iki ülke arasındaki iş birliği alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. (AA)

Hakan Fidan: F-35 yasağının kaldırılması için siyasi irade varHakan Fidan: F-35 yasağının kaldırılması için siyasi irade var
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Recep Tayyip Erdoğan Kanada Cumhurbaşkanı NATO
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro