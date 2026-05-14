Elon Musk en büyük rakibini tanımadı! Dibine kadar girip selfie çekti

ABD Başkanı Donald Trump, iş dünyasının önde gelen isimleriyle birlikte çıktığı Çin temaslarında sadece siyasi görüşmelerle değil, sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılan bir görüntüyle de gündeme geldi. Pekin’de düzenlenen özel davette objektiflere yansıyan karelerde, Elon Musk ile fotoğraf çektirmek isteyen isimlerin yoğunluğu dikkat çekti.

Ancak geceye damga vuran detay, Musk’ın yanında gülümseyerek selfie çeken kişinin kimliğinin ortaya çıkması oldu. Sosyal medyada ilk etapta sıradan bir hayran gibi görülen kişinin, Çin teknoloji sektörünün en güçlü şirketlerinden Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun olduğu anlaşıldı.

TESLA'YA RAKİP

Akıllı telefon pazarındaki yükselişiyle küresel teknoloji rekabetinde ağırlığını artıran Xiaomi, son dönemde elektrikli otomobil yatırımlarıyla da adından söz ettiriyor. Şirketin otomotiv alanındaki agresif büyüme planları, doğrudan Tesla ile rekabet ettiği yorumlarını beraberinde getiriyor.

Pekin’de çekilen kare kısa sürede dünya basınında geniş yankı uyandırırken, teknoloji çevrelerinde “Çin’in yeni güç gösterisi” yorumları yapıldı. Özellikle Xiaomi’nin elektrikli araç hamlesi sonrası Lei Jun ile Musk’ın aynı karede yer alması, iki teknoloji devinin rekabetini yeniden gündeme taşıdı.