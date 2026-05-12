Elon Musk sahnede, Nvidia yok! Trump’ın Çin heyeti tartışma yarattı

ABD ile Çin arasındaki ekonomik rekabet yeni bir diplomatik hamleyle daha da görünür hale geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, 13–15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştireceği Çin ziyareti için adeta “ekonomik güç gösterisi” niteliğinde bir iş dünyası heyeti oluşturdu.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Trump’a eşlik edecek delegasyonda finans, teknoloji, havacılık ve ticaret alanlarından 16 dev Amerikan şirketinin üst düzey yöneticileri yer alıyor. Ziyaret, yalnızca diplomatik temaslarla değil, aynı zamanda küresel ekonomi dengelerini etkileyecek şirket buluşmalarıyla da dikkat çekiyor.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Heyetin en dikkat çeken isimleri arasında teknoloji dünyasının iki ağır topu Elon Musk ve Tim Cook bulunuyor. Bu iki isim, ABD’nin Çin’e yönelik teknoloji ve üretim stratejisinde kritik rol oynayan şirketleri temsil ediyor.

Finans cephesinde ise Wall Street’in devleri sahnede: BlackRock kurucusu Larry Fink, Blackstone’un kurucu ortağı Stephen Schwarzman, Goldman Sachs CEO’su David Solomon, Citigroup CEO’su Jane Fraser, Mastercard CEO’su Michael Miebach ve Visa CEO’su Ryan McInerney heyette yer alan isimler arasında.

SANAYİ SEKTÖRÜNÜN AĞIR TOPLARI DA YANINDA

Teknoloji ve sanayi tarafında ise liste oldukça yoğun. Boeing CEO’su Robert Kelly Ortberg, GE Aerospace CEO’su Henry Lawrence Culp, Micron CEO’su Sanjay Mehrotra, Qualcomm CEO’su Cristiano Amon, Coherent CEO’su Jim Anderson, Illumina CEO’su Jacob Thaysen ve Meta yönetiminden Dina Powell McCormick de Çin temaslarında Trump’a eşlik edecek.

Siber güvenlik ve yapay zekâ alanında kritik rol oynayan Cisco CEO’su Chuck Robbins ise şirket bilanço takvimi nedeniyle heyete katılamadı.

LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN EKSİK

Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Nvidia’nın listede yer almaması oldu. ABD’nin çip ve yapay zekâ rekabetinde kilit oyuncularından biri olan şirketin CEO’su Jensen Huang’ın heyette bulunmaması, kulislerde “stratejik tercih mi, yokluk mu?” sorularını gündeme getirdi.

Ziyaretin, ABD’nin Çin’e yönelik teknoloji ihracat politikaları ve küresel tedarik zinciri rekabeti açısından önemli mesajlar içermesi bekleniyor.