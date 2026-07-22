Dünya üzerindeki en eski kehribar bulundu: Tam 385 milyon yıllık

Çin'in kuzeybatısındaki Hujiersite bölgesinde kömür örneklerini inceleyen bilim insanları, Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmada 385 milyon yıllık bilinen en eski kehribar parçalarını tesadüfen tespit etti.

UV IŞIĞI GİZEMİ AYDINLATTI

Cihang Luo liderliğindeki araştırma ekibi, Devaniyen florasını incelemek ve antik çevre koşullarını rekonstrükte etmek amacıyla kömür parçalarını incelemeye aldı. Siyah tortul örneklerin ultraviyole (UV) ışığı altında incelenmesi sonucu kehribara özgü mavi floresan noktalar saptandı.

Yapılan detaylı analizlerde örneklerden toplam 241 adet minik kehribar parçası çıkarıldı. Bu bulguyla birlikte bitkilerin reçine salgılama yeteneğinin tarihin ilk büyük kara ekosistemlerinin oluştuğu Devaniyen Dönemi'ne kadar uzandığı ortaya çıktı.

TARİH ON MİLYONLARCA YIL GERİYE ÇEKİLDİ

Bu keşiften önce bilinen en eski kehribar parçası Karbonifer Dönemi sonuna ait 320 milyon yıl yaşındaydı. Son çalışmayla birlikte reçine salgısının ortaya çıkış tarihi on milyonlarca yıl geriye çekildi.

Dünya ikliminin sıcak olduğu Devaniyen Dönemi'nde karalar Laurussia ve Gondwana adlı iki süper kıtadan oluşuyordu. Omurgalı canlıların henüz karaya çıkmadığı bu çağda, ilk derin kök sistemleri ve ağaç benzeri bitkilerin gelişimiyle ilk ormanlar oluşmaya başladı.

'EKSİK PARÇA REÇİNE OLABİLİR'

Bitkilerin karadaki evrimsel başarısını açıklayan reçine üretimi, ortamda bulunan kırkayak, akrep ve örümcek gibi eklem bacaklıların yaşam alanlarını şekillendiren temel unsurlar arasında gösteriliyor.

Araştırma yazarları, "Reçine üretiminin erken dönemde ortaya çıkışı, özellikle saldırılara karşı koruma sağlayarak ve yaraların iyileşmesini kolaylaştırarak, Devaniyen ve Karbonifer dönemi kara bitkilerinin başarısına katkıda bulunmuş olabilir" diyerek keşfin kritik önemini vurguluyor.