Dünya nüfusunu Afrika belirleyecek: Türkiye ise yaşlanmaya devam ediyor

Dünyada toplam çocuk nüfusu 2025 yılı itibarıyla 2,4 milyara ulaşırken Afrika nüfusunun yaklaşık yarısını çocuklar oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, küresel çocuk nüfusu 2021'de 2 milyar 365 milyon seviyesindeyken 2024'te 2 milyar 413 milyonla en yüksek seviyesine ulaştı. 2025 yılında ise 2 milyar 409 milyona geriledi.

110 ÜLKEDE ARTTI, 84 ÜLKEDE AZALDI

194 ülkenin incelendiği çalışmaya göre, 2021-2025 döneminde çocuk nüfusu 110 ülkede artarken 84 ülkede azaldı.

Bu dönemde çocuk nüfusunun en fazla arttığı ülkeler sırasıyla Pakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Nijerya oldu. En büyük düşüş ise Çin, Hindistan ve Brezilya'da kaydedildi.

EN FAZLA ÇOCUK HİNDİSTAN'DA

Çocuk nüfusu bakımından ilk sırada 430,1 milyon çocukla Hindistan yer aldı. Onu 270,2 milyonla Çin takip etti.

İlk 10 ülke şöyle sıralandı:

Hindistan: 430,1 milyon

Çin: 270,2 milyon

Nijerya: 112,8 milyon

Pakistan: 109,5 milyon

Endonezya: 83,5 milyon

ABD: 72,9 milyon

Etiyopya: 61,5 milyon

Kongo Demokratik Cumhuriyeti: 59,2 milyon

Bangladeş: 58,7 milyon

Brezilya: 50 milyon

Bu 10 ülkedeki çocuk nüfusu toplamı 1,3 milyarı aşarak dünya çocuk nüfusunun yarısından fazlasını oluşturdu.

AFRİKA'DA ÇOCUK NÜFUS ORANI YÜZDE 50'YE YAKLAŞTI

Çocuk nüfusunun toplam nüfusa oranında Afrika ülkeleri öne çıktı. Kıtada yaşayan yaklaşık 1,5 milyar kişinin 701,6 milyonu çocuklardan oluşuyor. Böylece Afrika nüfusunun yaklaşık yarısını çocuklar oluşturuyor.

Nüfusuna oranla en fazla çocuk barındıran ilk 10 ülkenin tamamı Afrika'da yer aldı. Listenin başında nüfusunun yüzde 56,2'si çocuk olan Orta Afrika Cumhuriyeti bulunurken, Nijer, Somali, Mali, Çad, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burundi, Mozambik, Angola ve Uganda sıralamayı takip etti.

TÜRKİYE'DE ÇOCUK NÜFUSU GERİLİYOR

Türkiye'de çocuk nüfusu son beş yılda düzenli olarak azaldı.

2021'de 22 milyon 738 bin olan çocuk nüfusu, 2022'de 22 milyon 578 bine, 2023'te 22 milyon 206 bine, 2024'te 21 milyon 817 bine ve 2025'te 21 milyon 376 bine geriledi.

Bu düşüşle Türkiye, çocuk nüfusu sıralamasında 2021'de bulunduğu 20'nci sıradan 2025 itibarıyla 22'nci sıraya geriledi. (AA - Zeynep Duyar)