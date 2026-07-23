Dünya basını Özgür Özel'in yeni partisini manşetlerine taşıdı! "Türkiye siyaseti için tarihi kırılma"

CHP'nin eski Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni bir siyasi parti kuracağını açıklaması, dünya basınında geniş yer buldu. Birçok uluslararası yayın kuruluşu, mahkeme kararıyla görevden alınmasının ardından gelen bu adımı Türkiye siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumladı.

"YALNIZCA CHP SEÇMENİYLE SINIRLI KALMAYACAK"

Almanya merkezli Deutsche Welle (DW), Özel'in yeni parti kararını "Türk demokrasisi açısından tarihi bir an" sözleriyle değerlendirdi. DW'ye konuşan gazeteci Dorian Jones, yeni oluşumun yalnızca CHP tabanıyla sınırlı kalmayabileceğini belirterek, Kürt seçmenlerden milliyetçilere ve muhafazakâr kesimlere kadar farklı gruplardan destek alabilecek geniş bir muhalefet hareketine dönüşebileceğini ifade etti. Haberde, hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle artan toplumsal memnuniyetsizliğin de yeni partiye alan açabileceği değerlendirmesine yer verildi.

"CHP SEÇİM BARAJININ ALTINDA KALABİLİR"

Almanya merkezli Ortadoğu odaklı yayın kuruluşu The Amargi ise Özel'in yeni parti kararını, CHP'de aylardır devam eden hukuki ve siyasi krizin kaçınılmaz sonucu olarak yorumladı. Haberde, Ankara Mahkemesi'nin CHP kurultayını hükümsüz saymasının ardından Özel'in yargı yoluyla parti yönetimini geri alma umutlarının tükendiği ve bu nedenle yeni bir siyasi hareket kurmayı tercih ettiği belirtildi.

The Amargi, Özel'in konuşmasındaki "Binayı bıraktık ama mirası yanımıza aldık. Meşruiyet bizimle" sözlerini öne çıkarırken, 80'den fazla milletvekili, çok sayıda belediye başkanı ve 74 il başkanının yeni oluşuma destek verdiğini aktardı.

Haberde ayrıca son kamuoyu araştırmalarına dikkat çekildi. Gundemar Araştırma ile Rawest Araştırma ve İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü'nün çalışmalarına yer veren yayın kuruluşu, Özel liderliğindeki olası bir partinin yüzde 35 civarında oy alarak AK Parti'nin önüne geçebileceğini, buna karşın Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin seçim barajının altında kalabileceğini yazdı.

"EN GÜÇLÜ ALTERNATİFLERDEN BİRİ"

İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) ise gelişmeyi, son aylarda CHP'ye yönelik yürütülen soruşturmalar ve belediye başkanlarının tutuklanmaları bağlamında değerlendirdi. Haberde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu ve CHP'li belediyelere yönelik operasyonların muhalefet üzerindeki baskıyı artırdığı ifade edilirken, birçok Ankara kulisinin Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa dönüşünün iktidarın muhalefeti bölme stratejisiyle örtüştüğünü düşündüğü aktarıldı.

MEE, yeni partinin kısa vadede muhalefeti bölebileceğini ancak uzun vadede CHP'nin tarihsel yüklerinden arınmış, daha geniş kesimlere hitap eden yeni bir merkez sol hareket oluşturması halinde Erdoğan'ın karşısındaki en güçlü alternatiflerden biri haline gelebileceğini değerlendirdi.

"İKTİDARA MEYDAN OKUYACAK YENİ BİR PARTİ"

ABD merkezli PBS News, Özel'in açıklamasını "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okuyacak yeni bir siyasi parti kuruluyor" başlığıyla duyurdu. Haberde, Özel'in görevden alınmasının muhalefet tarafından siyasi müdahale olarak görüldüğü, buna karşın hükümetin yargının bağımsız olduğu yönündeki açıklamalarına da yer verildi.

PBS, CHP'nin 2024 yerel seçimlerinde elde ettiği başarının ardından başlayan soruşturmaların muhalefetin en önemli isimlerini hedef aldığına dikkat çekerek, Ekrem İmamoğlu'nun halen cezaevinde bulunduğunu ve açılan davalar nedeniyle uzun yıllar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu hatırlattı.

"ÇOK SAYIDA MİLLETVEKİLİ YENİ PARTİYE GEÇİYOR"

ABD merkezli AOL ise gelişmeyi "Muhalefette bölünme Erdoğan'ın rakiplerini zorlaştırıyor" başlığıyla değerlendirdi. Haberde, yeni partinin CHP'den ciddi sayıda milletvekili ve seçmen çekmesinin beklendiği belirtilirken, bazı siyaset bilimcilerin bunun kısa vadede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işini kolaylaştırabileceği görüşüne de yer verildi.

"MUHALEFET YENİDEN ŞEKİLLECEK"

Ukrayna merkezli UA News de Özel'in açıklamasını "Erdoğan'a karşı mücadeleyi sertleştirecek yeni parti" ifadeleriyle okurlarına duyurdu. Haberde, yeni siyasi hareketin Türkiye'deki muhalefetin yeniden yapılanmasını hızlandırabileceği ve CHP'den önemli sayıda milletvekili ile seçmeni bünyesine katmasının beklendiği kaydedildi.

Uluslararası medya kuruluşlarının ortak değerlendirmesi ise Özgür Özel'in yeni parti hamlesinin CHP'deki liderlik tartışmasının ötesine geçtiği yönünde oldu. Dünya basınına göre bu adım, önümüzdeki seçimler öncesinde hem muhalefetin yapısını hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hesaplarını etkileyebilecek yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.