Özgür Özel'in yeni partisi dünya basınında geniş yankı uyandırdı! "2028'in kaderini değiştirebilir"

CHP Genel Başkanlığı görevinden ayrılacağını ve yeni bir siyasi parti kuracağını açıklayan Özgür Özel'in kararı uluslararası basında geniş yer buldu. Reuters, Financial Times (FT), ABC News, Deutsche Welle (DW), Ekathimerini ve The Jerusalem Post gibi yayın kuruluşları, gelişmeyi Türkiye siyasetinde son yılların en önemli kırılma noktalarından biri olarak değerlendirdi.

Mayıs ayında mahkeme kararıyla CHP'ye mutlak butlan atanmasının ardından konuşan Özel, TBMM'de yaptığı açıklamada bunun bir geri çekilme değil, "yeni bir başlangıç" olduğunu söyledi. "Türkiye'yi yönetmeye giden yürüyüşün ilk adımlarını atıyoruz" diyen Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı da geride bırakmayacağını vurguladı.

"TÜRKİYE DEMOKRASİSİ İÇİN BÜYÜK BİR SINAV"

İngiliz haber ajansı Reuters, Özel'in yeni parti kurma kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki muhalefeti daha da parçalayabileceğine dikkat çekti. Haberde, CHP'deki krizin ve muhalefete yönelik hukuki süreçlerin Türkiye demokrasisi açısından önemli bir sınav olarak görüldüğü belirtilirken, bazı analistlerin bu tablonun Erdoğan'ın 2028 seçimleri öncesindeki siyasi hesaplarını kolaylaştırabileceğini değerlendirdiği aktarıldı.

Reuters ayrıca CHP'nin 135 milletvekilinin büyük bölümünün yeni partiye geçmesinin beklendiğini ve oluşacak yapının Meclis'in en büyük muhalefet grubu haline gelebileceğini yazdı.

"TÜRKİYE SİYASETİNİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRECEK"

İngiltere merkezli Financial Times ise Özel'in hamlesini "Türkiye siyasetini yeniden şekillendirebilecek cesur bir adım" olarak nitelendirdi. Gazete, son kamuoyu yoklamalarında henüz ismi açıklanmayan yeni partinin bugün seçim yapılsa AK Parti'nin önünde göründüğünü aktarırken, bu girişimin muhalefeti yeniden bir araya getirebileceği yorumuna yer verdi.

FT'ye konuşan IstanPol Eş Direktörü Seren Selvin Korkmaz, "Türkiye siyasi tarihinde bir kırılma yaşanıyor. İktidar muhalefeti belirli sınırlar içine hapsetmek istedi ancak Özgür Özel bunu kabul etmedi" değerlendirmesinde bulundu.

Buna karşılık gazete, Özel hakkında yürütülebilecek olası soruşturmalar nedeniyle siyasi risklerin sürdüğüne de dikkat çekti. Haberde, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması ihtimalinin de tartışıldığı ifade edildi.

YENİ PARTİ BU HAFTA KURULABİLİR

ABD merkezli ABC News, yeni oluşumun "Yeni Parti" adını taşımasının beklendiğini ve resmi kuruluşunun hafta içinde gerçekleştirilebileceğini aktardı. Haberde, Özel'in liderliğinde CHP'nin 2024 yerel seçimlerinde AKP karşısında önemli başarı elde ettiği, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerde gücünü pekiştirdiği hatırlatıldı.

"MUHALEFETİN YENİ MERKEZİ"

Alman basınından Deutsche Welle, Özel'in "Yeni başlangıcın sarsılmaz umudunu taşıyoruz" sözlerini öne çıkarırken, yeni partinin gerekli işlemler tamamlandıktan sonra TBMM'deki en büyük muhalefet grubu olacağı yönündeki açıklamasına dikkat çekti.

DW ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen kitlesel protestolarda Özel'in ön plana çıktığını ve bu süreçte muhalefetin kamuoyu desteğinin arttığını yazdı.

ORTAK VURGU: DEMOKRASİ TARTIŞMASI

Yunan basınından Ekathimerini ve İsrailli haber ajansı The Jerusalem Post da Reuters'a benzer şekilde, CHP'ye yönelik hukuki süreçler, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu ve parti yönetimine ilişkin mahkeme kararlarının uluslararası kamuoyunda demokrasi ve hukuk devleti tartışmalarını yeniden gündeme taşıdığına dikkat çekti.

Dünya basınında hükümetin tüm iddiaları reddederek yargının bağımsız hareket ettiğini savunduğu ve CHP'deki gelişmeleri partinin kendi iç meselesi olarak değerlendirdiği vurgulandı.

GÖZLER YENİ PARTİDE

Uluslararası medya kuruluşlarının ortak değerlendirmesinde, Özgür Özel'in kuracağı partinin kısa vadede Türkiye siyasetinin en önemli gündem maddelerinden biri olacağı vurgulandı. Analistler, yeni oluşumun muhalefeti yeniden konsolide edip edemeyeceğinin ve 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde siyasi dengeleri değiştirip değiştiremeyeceğinin önümüzdeki dönemin en kritik başlıklarından biri olacağı görüşünde birleşiyor.