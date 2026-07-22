Avrupa Parlamentosu'ndan Özgür Özel'e açık destek! "Tarih kimin nerede durduğunu unutmayacak"

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) merkez sol siyasi oluşumlarından Avrupa Demokrat Partisi (EDP), CHP'den ayrılarak yeni bir siyasi parti kuracağını açıklayan Özgür Özel'e destek veren bir açıklama yayımladı. Parti, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajda Özel'e başarı dilerken, Türkiye'deki siyasi gelişmelere ilişkin de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLULUĞUNA VURGU YAPILDI

EDP'nin paylaşımında yer alan görselde "Bol şans, Özgür" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Özgür Özel'in milletvekili grubunun çoğunluğuyla birlikte yeni bir siyasi hareket başlattığı belirtilerek, bu kararın CHP'nin seçilmiş yönetiminin yargı yoluyla görevden alınmasının ardından geldiği savunuldu. Mesajda ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına atıf yapılarak bunun muhalefete yönelik baskının bir parçası olduğu öne sürüldü.

Parti açıklamasında, "Özgür Özel, CHP'ye veda etti ve milletvekili grubunun çoğunluğuyla birlikte yeni bir siyasi partinin kurulduğunu duyurdu. Bu dramatik adım, CHP'nin seçilmiş yönetiminin yargı yoluyla görevden alınmasının, demokratik çoğulculuğa ve halihazırda Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla hedef alınan muhalefete yönelik bir başka ağır saldırının ardından geldi." ifadelerine yer verildi.

"TARİH UNUTMAYACAK"

EDP, mesajının devamında Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve yeni siyasi oluşuma destek verdiğini belirterek, "Avrupa Demokrat Partisi; Özgür Özel'e, Ekrem İmamoğlu'na, yeni partiye ve hepsinden öte Türk halkına en içten dileklerini iletiyor. Bu yeni başlangıcın, Türkiye'nin Erdoğan'ın özgürlükler üzerindeki amansız baskısıyla ve demokrasi yerine kişisel iktidarı seçen ürkek ve korkak liderlerin suç ortaklığıyla damgalanan karanlık bir dönemden çıkmasına yardımcı olmasını dileriz." açıklamasını yaptı.

Açıklama, "Tarih kimin nerede durduğunu unutmayacaktır." cümlesiyle sona erdi. Avrupa Demokrat Partisi'nin paylaşımı, Özgür Özel'in yeni parti kararına Avrupa siyasetinden gelen ilk açık destek mesajlarından biri olarak değerlendirildi.