Son Dakika | Özgür Özel yeni parti ile ilgili detayları açıkladı

TBMM'de düzenlediği Grup Toplantısı'nda yeni parti kuracaklarını duyuran Özgür Özel tarihi sonrası toplantı sonrası gazetecilere yeni parti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"İlk günden beri bizimle birlikte yürüyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş il başkanları tarihe damgalarını vurdular. Partinin bütün krizli dönemlerini çok doğru yöneten bu arkadaşlarımız burada da binaları, makamları, araçları, bütçeleri bir yana bırakıp Türkiye'nin geleceği için tarihi bir duruş gösteriyorlar." diyen Özel TBMM çıkışında gazetecilere şunları söyledi:

"Bugün Türkiye'de bir "yeni" kuruluyor ve bu yeni ilçe ilçe, mahalle mahalle, köy köy, il il yerelden kurularak geliyor. O kuruluşun mimarlarıyla durumumuzu değerlendirdik. Yeni parti milletvekillerimiz tarafından kurulacak önümüzdeki günlerde. Ancak Anadolu'da örgütümüz tarafından hem de öyle sadece Cumhuriyet Halk Partililerle sınırlı olmayan kapıları açık, ilçeleri, illeri ve Türkiye'yi kucaklayan Türkiye İttifakı'nın kurucularıyla birlikteydik. Bugüne kadar onlar bizi hiç yanıltmadılar, hiç yalnız bırakmadılar. Bugün de müthiş bir duruş gösteriyorlar. Son derece keyifli bir toplantıdan sonra hep birlikte iktidara yürümek üzere illerimize dağılıyoruz. "