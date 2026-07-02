DSÖ'den Hantavirüs salgını açıklaması! 33 ülke seferber olmuştu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün haftalık basın toplantısında gerçekleştirdiği açıklamada. Ghebreyesus, Hollanda bandıralı ‘MV Hondius’ isimli yolcu gemisinde baş gösteren hantavirüs salgınının resmen sona erdiğini duyurdu. Gemide virüse maruz kalan son temaslı kişinin de zorunlu karantina süresini sağlıklı bir şekilde tamamladığı, yapılan son testinin negatif sonuçlandığı ve güvenle evine döndüğü bildirildi.

25 MAYIS'TAN BERİ YENİ VAKA KAYITLARA GEÇMEDİ

Küresel boyutta büyük bir endişe yaratan salgında, 25 Mayıs'tan itibaren hiçbir yeni vaka kayıtlara geçmedi. Genel Direktör Ghebreyesus, bu durağan tablonun ardından DSÖ'nün salgını resmen bitmiş kabul ettiğini açıklamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Yaşanan süreçte hantavirüs kaynaklı toplam vaka sayısı, 3 ölüm dahil olmak üzere 13 kişide kaldı. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla dünya genelinde 33 farklı ülke ve bölgedeki sağlık yetkilileri, 650'den fazla temaslı kişiyi tek tek tespit edip yakın takibe aldı. (DHA)

DSÖ: SALGIN SONA ERDİ

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Bu nedenle DSÖ'nün salgının sona erdiğini kabul ettiğini söylemekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Salgından kaynaklanan toplam vaka sayısı, 3 ölüm dahil 13 olarak kaldı. 33 ülke ile bölgedeki sağlık yetkilileri tarafından 650'den fazla temaslı tespit edildi ve izlendi. Salgın sona ermiş olsa da DSÖ, bu salgın ve genel olarak hantavirüs hakkındaki anlayışımızı geliştirmek için hükümetler ve ortaklarla çalışmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, kriz anında Uluslararası Sağlık Tüzüğü doğrultusunda hızlı kararlar alarak hantavirüs müdahalesine ve filyasyon çalışmalarına destek veren tüm ülkelere teşekkürlerini iletti.