Donör kanserli çıktı: Nakledilen organla meme kanserine yakalandı!

İsveç’te organ nakli sistemindeki tarama ve kontrol süreçlerini tartışmaya açan bir sağlık olayı yaşandı. Uzun yıllar boyunca uygun bir donör bekleyen 45 yaşındaki Rayen Rodriguez, gerçekleştirilen karaciğer nakli ameliyatının ardından sağlığına kavuşmayı umut ederken, kendisine nakledilen organda daha önce tespit edilememiş metastatik meme kanseri bulunduğunu öğrendi.

AMELİYAT SONRASI İDRARDA KAN GÖRÜLDÜ

Uygun donörün bulunmasının ardından gerçekleştirilen organ nakli sonrası yeni bir başlangıç yapmayı bekleyen Rodriguez'in sağlık durumu, ameliyattan kısa süre sonra gelişen belirtiler nedeniyle yeniden değerlendirildi. İdrarında kan görülmesi üzerine yapılan kontrollerde, nakledilen karaciğerde şüpheli bir gölge fark edildi.

DOKU ÖRNEĞİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Doktorların aldığı doku örneğinin incelenmesi sonucunda, donör karaciğerinin metastatik kanser hücreleri içerdiği belirlendi. Yapılan analizlerde, bu hücrelerin meme kanseri kaynaklı olduğu tespit edildi.

Yaşadığı süreci anlatan Rodriguez, aldığı teşhis karşısında büyük bir yıkım yaşadığını belirek, "Yıkıldım. Bu çok fazlaydı" ifadelerini kullandı.

10 BİN VAKADA ÜÇ İLA ALTI KİŞİDE GÖRÜLÜYOR

Uzmanlar, organ bağışı yoluyla kanser bulaşmasının son derece ender rastlanan bir durum olduğuna dikkat çekiyor. Uluslararası araştırmalara göre bu tür vakalar, her 10 bin organ naklinin yaklaşık üç ila altısında görülüyor.

AYNI DONÖRÜN ORGANINI ALAN DİĞER HASTALAR DA İNCELEMEDE

Öte yandan aynı donörden organ nakli yapılan diğer hastalarla ilgili de inceleme başlatıldı. Hastane yönetiminin söz konusu kişileri bilgilendirdiği belirtilirken, Rodriguez'in ise yeniden uygun bir karaciğer donörü beklediği aktarıldı.

Tedavi süreci devam eden Rodriguez'in, ikinci organ naklinin ardından kemoterapi görmeye devam edeceği bildirildi.

Geleceğe dair umutlarını korumaya çalıştığını söyleyen Rodriguez, "İyileşemeyeceğimden endişeleniyorum. Umarım her şey yeniden yoluna girer, tekrar seyahat edebilir ve özgürce hareket edebilirim" sözleriyle yaşadığı kaygıyı dile getirdi.