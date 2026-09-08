Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen'deki Husilere kınama

Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik son saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, saldırılar sert bir dille kınanırken, Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen destek yinelendi. Husiler Yemen'deki sorunun siyasi çözümü için çabalara zarar vermekle suçlandı.

SALDIRILAR KINANDI

Açıklamada, "Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan, sivillerin can ve mal güvenliğini hiçe sayan ve bölgedeki gerilimi tırmandıran saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

DİPLOMATİK ÇABALARA ZARAR VERİYOR

Açıklamada, söz konusu saldırıların Yemen'deki ihtilafın kalıcı bir siyasi çözümle sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalara da zarar verdiği belirtildi. Türkiye, Husilere "saldırgan" eylemlerine bir an önce son vermeleri çağrısında bulundu.