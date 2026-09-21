Devlet başkanına suikastın sır perdesi aralanıyor: 5 yıl sonra 18 gözaltı

ABD'li yetkililer, 53 yaşındaki Moïse'nin 7 Temmuz 2021'de özel konutunda, yaklaşık 20 askeri eğitimli Kolombiyalı paralı askerden oluşan bir grup tarafından vurularak öldürüldüğünü belirtti. Moïse'nin güvenlik ekibinin koruma amaçlı müdahalede bulunmadığı kaydedildi.

FBI VE SAVCIDAN AÇIKLAMA

FBI özel ajanı Brett Skiles pazar günü yaptığı açıklamada, “Bugünkü çok noktalı ve uluslararası tutuklamalar, FBI'ın bu komplodaki tüm katılımcıları adalete teslim etme konusundaki kararlılığını gösteriyor” dedi.

Şüphelilerin yargılanmak üzere Florida'ya götürüldüğü bildirildi. Federal savcı Jason Reding Quinones, X'teki paylaşımında, “18 kişi, Florida'nın güney bölgesinde Amerikan adaleti önüne çıkarılmak üzere askeri uçakla Haiti'den nakledildi” ifadelerini kullandı. Quinones, “Beş yıl sonra hâlâ sanıkları Amerikan mahkemeleri önüne çıkarıyoruz ve işimiz bitmedi” diye yazdı. Savcı, cinayetle ilgili şu ana kadar 30 şüphelinin iddianameyle suçlandığını ekledi.

MAYIS AYINDA DÖRT KİŞİ MAHKÛM EDİLDİ

Mayıs ayında Miami'de bir federal mahkemede dört kişi, Moïse'yi öldürme veya kaçırma komplosu, maddi destek sağlama komplosu ve yasa dışı bir askeri operasyona katılmak için ABD Tarafsızlık Yasası'nı ihlal etme suçlamalarından mahkûm edildi. Bu kişilerin ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi. Federal savcılara göre dört kişi de Florida merkezli özel güvenlik şirketi CTU ile bağlantılıydı ve Moïse'nin devrilmesi durumunda kazançlı sözleşmeler elde etme ihtimaliyle komploya çekilmişti.

DAHA ÖNCE 11 KİŞİ İDDİANAMEYLE SUÇLANDI

ABD mahkemelerinde suikastla bağlantılı olarak daha önce 11 kişi iddianameyle suçlanmıştı; bu mahkemeler Amerikan topraklarında planlanan komplolar üzerinde yargı yetkisine sahip. Aralarında eski bir Kolombiyalı asker, eski bir Haitili senatör, Haitili Şilili bir iş insanı, emekli bir Kolombiyalı asker ve bir Haitili Amerikalı'nın bulunduğu beş kişi ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.