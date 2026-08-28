Rusya'da kanlı suikast: Yarbay'ın arabası infilak etti

Rusya Soruşturma Komitesi'nin St. Petersburg şubesi tarafından yapılan açıklamaya göre, perşembe günü kentin eteklerindeki Pushkinsky bölgesinde bir araçta meydana gelen patlama sonucu bir asker hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı. Yetkililer olayı araç yangını olarak tanımlarken, resmi bir patlayıcı doğrulaması yapılmadı.

KURBANIN KİMLİĞİ

Rusya'nın ikinci büyük kentinde yayın yapan Fontanka gazetesi, ölen kişinin 53 yaşında üst düzey bir askeri subay olan bir yarbay olduğunu ve aracın motorunun çalıştırılmasının ardından ya anında ya da kısa süre içinde hayatını kaybettiğini bildirdi. Ukrayna haber sitesi Ukrainska Pravda ise yarbayın Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri bünyesindeki Hava Kuvvetleri ile Hava ve Füze Savunma birimlerinde görev yaptığını iddia etti.

OLAY YERİ İNCELEMESİ

Patlama, yerel saatle yaklaşık 10.00'da meydana geldi ve aracı tamamen kullanılamaz hale getirdi. Rusya Soruşturma Komitesi, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Şu anda müfettişler ve adli tıp uzmanları, operasyonel hizmetlerle birlikte olay yerini inceliyor" ifadelerini kullandı. Komite resmi olarak ceza soruşturması başlatırken, olayı başlangıçta bir araç yangını olarak nitelendirdi.

MOSKOVA VE KİEV ARASINDA SUİKAST KRİZİ

Moskova, Ukrayna savaşı sırasında üst düzey Rus askeri yetkililere yönelik suikast girişimleriyle Kiev'i suçluyor. Kiev bazı olaylarda sorumluluk üstlenirken, bazılarında ise reddetti. Al Jazeera muhabiri Yulia Shapovalova, Moskova'dan yaptığı haberde bu son ölümün, üst düzey Rus askeri figürlerine yönelik bir dizi suikastın "bir halkası" olduğunu belirtti.