Dev yolcu gemisi karantinaya alındı: 125 kişiye Norovirüs bulaştı!

ABD'nin Kaliforniya eyaleti açıklarında seyir halinde olan Princess Cruises şirketine ait "Ruby Princess" adlı lüks yolcu gemisinde korkutan bir norovirüs salgını patlak verdi.

Alaska ile Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletini kapsayan 20 günlük tur sırasında, gemideki çok sayıda kişide şiddetli mide ve bağırsak rahatsızlığı belirtileri baş gösterdi.

YOLCU VE MÜRETTEBAT HASTALIĞA YAKALANDI

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından paylaşılan resmi verilere göre, gemide bulunan 3 bin 32 yolcudan 102'si ile 1144 mürettebatın 23'ünde norovirüs semptomları tespit edildi.

Başta kusma ve ishal şikayetleriyle ortaya çıkan salgında toplam vaka sayısı 125'e ulaştı. 12 Haziran'da San Francisco'dan demir alan gemideki salgının 28 Haziran'da rapor edildiği, seferin ise 2 Temmuz itibarıyla tamamlandığı açıklandı.

DEV YOLCU GEMİSİ KARANTİNAYA ALINDI

Salgın haberinin ardından Ruby Princess gemisi, gerekli olan tüm kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri bitene kadar San Francisco açıklarında karantina altına alındı.

CDC'ye bağlı Gemi Sanitasyon Programı'nın (VSP), gemi içinde yürütülen salgın yönetimi ve hijyen prosedürlerini uzaktan yakından takip ettiği bildirildi. Yetkililer, şirketin hastalanan kişilerden numuneler topladığını, semptom gösterenleri odalarında izole ettiğini ve sağlık otoriteleriyle koordineli bir çalışma yürüttüğünü aktardı.

ŞİRKETTEN "GELİŞMİŞ HİJYEN PROTOKOLÜ" AÇIKLAMASI

Princess Cruises firması tarafından yapılan açıklamada, sefer esnasında sınırlı sayıda yolcuda hafif seyreden mide-bağırsak rahatsızlığı görüldüğü iddia edildi.

Gelişmiş hijyen protokollerinin vakit kaybetmeden devreye sokulduğunu belirten şirket, vaka sayılarının düşüş eğiliminde olduğunu savundu. Ayrıca geminin yeni bir tura çıkmadan önce baştan aşağı dezenfekte edileceği vurgulandı.

AYNI ŞİRKETTE İKİNCİ SALGIN VAKASI

Yaşanan bu olay, şirketin ilk sabıkası değil. Birkaç ay önce yine aynı firmaya ait "Caribbean Princess" adlı yolcu gemisinde de benzer bir norovirüs salgını yaşanmıştı.

Karayipler seferi sırasında meydana gelen o salgında da 115 yolcu ve mürettebat hastalanmış, ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığı açıklanmıştı.