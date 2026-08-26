Dev şirket küçülme kararı aldı: 1000'den fazla kişiyi işten çıkaracak!

Fransız yemek ve tesis yönetimi şirketi Sodexo, yeniden yapılanma kapsamında Fransa’daki operasyonlarında toplam 1097 pozisyonu kaldırmayı planladığını açıkladı. Şirket, kararın büyümeyi hızlandırmak ve küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla alındığını bildirdi.

SODEXO’DA 963 POZİSYON ORTADAN KALDIRILACAK

Sodexo tarafından yapılan açıklamada, şirketin Fransa genelinde kurumsal yeniden yapılanmaya gideceği belirtildi. Operasyonel süreçlerin yeniden düzenlenmesini içeren proje kapsamında, şirketin Fransa’daki toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 4’üne karşılık gelen 963 pozisyonun ortadan kaldırılmasının planlandığı aktarıldı.

GENEL MERKEZDE 134 POZİSYON DAHA KALDIRILACAK

Şirketin açıklamasına göre istihdam azaltımı yalnızca operasyonel süreçlerle sınırlı kalmayacak. Sodexo’nun genel merkezini doğrudan ilgilendiren ayrı bir idari yapılandırma projesi kapsamında 134 pozisyonun daha ortadan kaldırılması bekleniyor.

Böylece şirketin Fransa operasyonlarında planladığı toplam istihdam kesintisinin 1097 pozisyona ulaşacağı kaydedildi.

ŞİRKET YENİDEN YAPILANMAYA GİDİYOR

Sodexo, yeniden yapılanma kararının büyümeyi hızlandırmak ve küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla alındığını açıkladı. Şirketin planı kapsamında hem operasyonel süreçlerin hem de genel merkezdeki idari yapının yeniden düzenlenmesi öngörülüyor. (AA)