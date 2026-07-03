Denizin üstünü çarşaf gibi kapattılar

Norveç Merkezli Fred Olsen tarafından geliştirilen BRİZO adlı yüzen güneş enerjisi sistemi, bağımsız denetim kuruluşu DNV’nin teknik incelenmesini başarıyla tamamladı.

Halat ağları ve germe sistemi kullanan teknoloji, geleneksel yüzen güneş panellerinden farklı olarak göl ve barajların yanı sıra kıyı ve kıyıya yakın dalgalı sularda da güvenli çalışabilecek bir şekilde dizayn edildi.

ESNEK HALAT AĞI SAYESİNDE SUYUN HAREKETLERİNE TAMAMEN UYUM SAĞLIYOR



DNV’nin 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla tamamladığı değerlendirme; sistemin tasarım metodolojisi de dahil olmak üzere hidrodinamik yükler, yapısal dayanıklılık ve test süreçlerini kapsadı. Bu incelemeyle birlikte teknolojinin zorlu çevresel koşullarda kullanılabileceği de kanıtlandı. BRIZO’nun en dikkat çekici özelliği dalgaları tamamen engellemek yerine esnek halat ağı sayesinde su hareketlerine uyum sağlaması. Bu sayede sert platformların maruz kaldığı yapısal gerilmeleri azaltarak sistemin dayanıklılığını artırıyor.

ELEKTRİK ALT YAPISI ÜZERİNDEKİ BASKIYA ÇÖZÜM

Uzmanlar, kara alanlarının giderek azalması ve elektrik alt yapısı üzerindeki baskının artması nedeniyle yüzen güneş enerjisinin stratejik önem kazandığını belirtiyor. Özellikle kıyı bölgelerinde kullanılabilecek bu tür sistemlerin, yenilenebilir enerji üretimi için yeni alanlar oluşturabileceği değerlendiriliyor. DNV ise sektörün artık yalnızca korunaklı göl ve barajlarla kalmayıp daha zorlu deniz koşullarına yöneldiğine dikkat çekiyor. Ancak uzmanlara göre bu dönüşümün başarılı olabilmesi için yalnızca verilmli yüksek paneller değil, dalga ve rüzgar üzerine güvenle çalışabilecek mühendislik çözümleri de gerekiyor.