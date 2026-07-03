Arı kovanı gibi dizdiler: Elektrik olmadan havayı 6 derece soğuttu

Hindistan’da geliştirilen CoolAnt Beehive adlı soğutma sistemi, ilk bakışta ilkel görünse de kompresör ve soğutucu gaz kullanmadan ortam sıcaklığını düşürmesi nedeniyle iklim krizine karşı çevreci bir alternatif olarak ön plana çıkıyor. Ant Studio tarafından tasarlanan sistem, yüzlerce adet pişmiş toprak borunun arı peteğini andıran bir tarzda konumlandırılmasıyla birlikte sorunsuz çalışıyor.

SICAKLIĞI 6 DERECEYE KADAR DÜŞÜRÜYOR

Görünümüyle merak uyandıran sistemin çalışma prensibi oldukça basit. Geri dönüştürülen su, kil borularının yüzeyinden sürekli akarken sıcak hava bu seramik yapıların arasından geçiyor. Buharlaşma sırasında su, ortamdaki ısya etki ederek, havanın sıcaklığının düşmesini sağlıyor. Yüzyıllardır Asya’da suyu serin tutmak için kullanılan toprak kaplardan ilham alan tasarımın modern mühendislikle harmanlanması sonu ortaya çıkan sistem ilk kez Hindistan’da bulunan Deki Electronics fabrikasında test edildi. Fabrikada 42 dereceyi bulan sıcaklıkların soğutma sistemi sayesinde 36 dereceye kadar düştüğü kayda geçti. Bu verilerle ‘Arı Kovanı’ soğutma sisteminin fabrikada zorlu koşullarda çalışan işçiler için daha güvenli ve konforlu bir çalışma ortamı sağladığı da kanıtlandı.

İKLİM DOSTU ÇÖZÜM



Doğal, geri dönüştürülebilir ve kolay temin edilebilen malzemelerden üretilen sistem,elektrik tüketimini azaltanve çevreye zarar veren gazları kullanmayan pasif bir soğutma teknolojisi olması sebebiyle uzmanlardan da tam not aldı. Uzmanlar ‘Arı Kovanı’ olarak da adlandırılan bu sistemin sıcak hava dalgalarının giderek arttığı dünyada geleceğin iklim dostu çözümleri arasında yer alabileceğine işaret ediliyor.