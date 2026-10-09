Denize daldı, hayatının şokunu yaşadı: 50 bin tane Roma sikkesi buldu

İtalya'nın Sardinya Adası açıklarında dalış yapan bir vatandaş, kıyıya yakın deniz çayırları arasında parıldayan metalik bir cisme rastladı. Kumluk alana doğru yönelen dalgıç, Akdeniz tarihinin en büyük su altı definelerinden birine ulaştı. Yapılan incelemelerde deniz tabanına saçılmış 30 bin ila 50 bin adet bronz Roma sikkesi tespit edildi.

DENİZ TABANINDA DEVASA SERVET

Dalgıcın bulduğu parçayı devlete bildirmesi üzerine İtalya Kültür Bakanlığı ekipleri bölgede geniş çaplı kurtarma çalışması başlattı. Sahil ile deniz çayırları arasındaki iki ayrı kumluk alanda yürütülen operasyona polis dalgıçları ile sanat koruma timleri katıldı. Uzmanlar, çıkarılan bronz paraların milattan sonra 324 ile 340 yılları arasına tarihlendiğini belirledi.

İncelenen buluntuların İmparator Diocletianus tarafından milattan sonra 294 yılında tedavüle sokulan folles türü sikkeler olduğu anlaşıldı. Roma darphanelerinde basılan hazinenin neredeyse tamamının olağanüstü biçimde korunduğu görüldü. Binlerce parça arasından sadece dört sikkenin hasarlı çıktığı ve yazılarının halen okunabildiği açıklandı.

1700 YILLIK TİCARET BATIĞI

Arkeologlar, binlerce sikkenin kendiliğinden dağılamayacağını belirterek bölgede kayıp bir ticaret gemisinin yattığını değerlendiriyor. Uzmanlar, yaklaşık bin 700 yıl önce batan bu kargonun henüz yeri saptanamayan bir antik enkazı gizlediğini vurguluyor. Yetkililer, kumluk alanın derinliklerinde Roma gemisine ait yeni kalıntıların bulunabileceğini bildirdi.

REKOR KIRAN SU ALTI HAZİNESİ

Bölgesel Arkeoloji Departmanı Kıdemli Yetkilisi Luigi La Rocca, çalışmayı "son yılların en önemli sikke keşiflerinden biri" olarak nitelendirdi. Adadaki tarihi mirasın kırılgan olduğunu belirten La Rocca, eserlerin hem doğal kuvvetler hem de insan faaliyetleri sebebiyle risk altında bulunduğunu söyledi.

Yeni buluntu, İngiltere'deki Seaton bölgesinde 2013 yılında gün yüzüne çıkarılan 22 bin 888 parçalık ünlü Roma definesini geride bıraktı. Romanya'daki kapı eşiği kehribarı veya New York'taki mastodon dişi buluntularının aksine bu hazine, 50 bin parçalık devasa boyutuyla fark yarattı. Dalgıcın eseri saklamak yerine yetkililere bildirmesi, Akdeniz tarihini aydınlatan büyük bir kurtarma operasyonunu başlattı.