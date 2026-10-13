Da Vinci Şifresi gibi keşif: Sırrını çözmek için halktan yardım istediler

İngiltere'deki tarihi St Mary's Kilisesi, zemininde aniden beliren gizemli güneş ışıklarıyla adeta bir Da Vinci Şifresi düğümüne sahne oldu. Sunak masasının altından çıkarılan bin 500 karolu labirentin sırrını tek başına çözemeyen yetkililer, günün her saatinde ışığı takip etmeleri için halktan acil yardım istedi.

GÜN DOĞUMUYLA NÖBET BAŞLIYOR

Tarihi Kiliseleri Koruma Vakfı ve araştırmacılar, Hampshire kontluğuna bağlı Itchen Stoke köyündeki yapıda beliren bu doğa olayının peşine düştü. Sunak masasının yerinden kaldırılmasıyla gün yüzüne çıkan 11 halkalı döşemede, vitray pencerelerden süzülen güneş ışığının tam merkeze doğru sivri bir ok çizdiği tespit edildi.

Yaşanan süreci doğrudan ünlü roman Da Vinci Şifresi'nin kurgusuna benzeten kilise sorumlusu Victoria Green, araştırmanın ancak kolektif bir gözlemle sonuca ulaşabileceğini vurguladı. Kapıların herkese açık olduğunu duyuran Green, "Daha pek çok araştırma yapılması gerekecek ve halkın bize yardım etmesini çok isteriz, gün doğumundan itibaren günün her saatinde gözlem yapılması gerekecek" dedi.

SUNAK MASASININ ALTINDAKİ SIR

Yaklaşık 5 metre çapındaki bu devasa zemin, sırlı yeşil ve kahverengi taşların birleşmesiyle meydana geliyor. Uzmanlar, ikinci derece tescilli kilisedeki bu ışık oyununun bilinçli bir astronomik takvim mi yoksa tesadüfi bir mimari yansıma mı olduğunu netleştirmeye çalışıyor. Ziyaretçilerin gün boyu çekeceği fotoğraflar ve tutacağı kayıtlar, bu esrarengiz hizalamanın şifresini ortaya çıkaracak.

Tasarımın Fransa'daki ünlü Chartres Katedrali'nden esinlendiğini bildiren Green, yapının çıkmaz sokakları olmayan kesintisiz bir hat sunduğunu belirtti. Manevi yürüyüş alanına dönen mekanı anlatan Green, "Labirentin Fransa'daki Chartres Katedrali'ndekine dayandığına inanıyoruz. Ziyaretçiler burayı dua veya tefekkür için kullanıyor, çocuklar ise etrafında koşup dans ediyor, bu çok keyifli" ifadelerini kullandı.

OKYANUS ÖTESİNDEN BİLE ZİYARETÇİ YAĞIYOR

Tarihi ibadethane, Reading Manastırı ile Southampton kentini bağlayan 106 kilometrelik St James Yolu hac güzergahının tam kalbinde yer alıyor. Winchester Katedrali üzerinden geçen güzergahtaki hac yolcuları, gizemli labirenti sembolik bir hac yürüyüşü ve arınma durağı olarak benimsiyor.

Gizemin duyulmasıyla birlikte küçük köyün küresel bir çekim merkezine dönüştüğünü kaydeden Green, yaşanan heyecanı paylaştı. Katılımın hızla yayıldığını vurgulayan Green, "Itchen Stoke köylüleri buraya ilgi göstermeye başladı, insanlar tur rezervasyonu yaptırıyor ve ziyaretçi defterinde Teksas kadar uzak yerlerden bile kayıtlar var" şeklinde konuştu.