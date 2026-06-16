CHP'lilerden sanatçılara uzanan operasyon dünyanın gündeminde! Bloomberg'in analizine Bakanlık yanıt verdi

Türkiye’de sanatçılardan komedyenlere, sosyal medya fenomenlerinden iş dünyasının önde gelen isimlerine kadar uzanan soruşturma ve yargı süreçleri, uluslararası basının odağında yer almaya devam ediyor. ABD'li medya organı Bloomberg, Türkiye’de son dönemde yaşanan gelişmeleri kapsamlı bir analizle ele alırken, artan davaların yalnızca siyasi değil, aynı zamanda kültürel bir dönüşümün parçası olduğuna dikkat çekti.

"MUHALEFETİN EN GÜÇLÜ İSİMLERİNDEN BİRİ..."

Haberde en dikkat çeken başlıklardan biri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik açılan davalar oldu. İmamoğlu’nun yolsuzluk, terör bağlantısı iddiası ve “devlet kurumlarını hedef almak” gibi çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kaldığı ve davaların "siyasi motivasyonlu" olduğu belirtilirken İmamoğlu'nun muhalefetin en güçlü isimlerinden biri olarak görüldüğü de vurgulandı.

Bloomberg analizinde, ana muhalefet partisi CHP’de yaşanan iç gerilimlere de yer verdi. Partinin son kongre sürecine ilişkin mahkeme kararlarıyla yönetim yapısının tartışmalı hale geldiği, parti içi dengelerin "yargı süreçleriyle birlikte yeniden şekillendiği" ifade edildi.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNDEN KARİKATÜRİSTLERE...

Bloomberg analizinde, yalnızca sanat dünyasının değil, dijital içerik üreticilerinin de benzer soruşturmalarla karşı karşıya kaldığını yazdı. Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’un başörtüsüyle çektiği video nedeniyle aylarca cezaevinde kaldığı, “dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla mahkûm edildiği ve artık sahneye yalnızca "belirli" koşullarda çıkabildiği ifade edildi.

Haberde, komedyen Tuba Ulu’nun sahne performansında Kanuni Sultan Süleyman’a ilişkin yaptığı bir şaka nedeniyle gözaltına alınması ve hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla üç yıla kadar hapis istemiyle dava açılması örnek gösterildi. Ulu’nun günlerce gözaltında tutulduğu ve sürecin halen devam ettiği aktarıldı.

Ayrıca YouTube üzerinden yayınlanan bir talk-show programında alkolle ilgili yapılan bir şakanın ardından sunucu ve konukların gözaltına alındığı, sunucunun 32 gün tutuklu kaldıktan sonra 7,5 ay hapis cezası aldığına yer verildi. Mizah dergisi LeMan çalışanlarının da dini hassasiyetlere ilişkin bir karikatür nedeniyle soruşturma geçirdiği ve gözaltına alındığı hatırlatıldı.

İŞ DÜNYASI DA BASKI ALTINDA

Bloomberg’in haberinde iş dünyasına yönelik dosyalar da yer aldı. TÜSİAD eski yöneticileri Ömer Aras ve Orhan Turan’ın “yanıltıcı bilgi yayma” suçlamasıyla kısa süreli gözaltına alındığı ve ertelenmiş hapis cezaları aldığı aktarıldı. Zorlu Holding eski CEO’su Cem Köksal’ın ise şirket içi bir Ramazan tebriği maili nedeniyle soruşturmaya uğradığı, daha sonra beraat ettiği belirtildi.

"KÜLTÜREL HEGEMONYA" MÜCADELESİ BELİRGİNLEŞİYOR

Bloomberg, tüm bu örneklerin Türkiye’de ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden alevlendirdiğini belirtirken iş insanlarından medya çalışanlarına kadar birçok ismin farklı gerekçelerle yargı süreçlerine dahil edildiğini, bunun da toplumda “oto-sansür” ve çekinme eğilimini artırdığına dikkat çekti. Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi gücünü yalnızca devlet kurumlarıyla değil, "sosyal alanı da kapsayan daha geniş bir toplumsal dönüşümle pekiştirmeye çalıştığı" ve Türkiye’de “kültürel hegemonya” mücadelesinin giderek daha belirgin hale geldiği vurgulandı.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN YANIT GECİKMEDİ

Adalet Bakanlığı ise Bloomberg'e yaptığı yazılı açıklamada, yargı süreçlerinin bağımsız mahkemeler tarafından yürütüldüğünü, tüm işlemlerin hukuka uygun şekilde gerçekleştiğini ve ifade özgürlüğü kapsamındaki görüşlerin suç konusu yapılmadığını savundu.

Tüm bu gelişmeler, Türkiye’de siyaset, kültür ve hukuk ekseninde yaşanan gerilimin uluslararası kamuoyunda daha yakından takip edilmesine neden olurken, Bloomberg analizi ülkenin gelecekteki yönelimlerine ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.