Bombalardan korunmak için sığınak kazıyordu: Tam 400 tarihi eser buldu!

Suriye'nin İdlib kentinde bombardımandan korunmak için sığınak kazarken 400 parçalık tarihi koleksiyon bulan Ziya Hanus, 8 yıl boyunca yanında taşıdığı emaneti yetkililere teslim etti. Çatışmalardan kaçtığı 15 farklı eve eserleri taşıyan Hanus, insanlık mirasını yağmacılardan kurtardı.

SIĞINAK KAZARKEN MAĞARA ÇIKTI

İdlib'de ailesinin can güvenliğini sağlamak isteyen Ziya Hanus, bombardıman altındaki evinin yakınlarında sığınak kazmaya başladı. Kazı sırasında yer altında çok sayıda tarihi eserin bulunduğu gizli bir mağarayla karşılaştı.

Farklı medeniyetlere ait yaklaşık 400 parçalık koleksiyonla karşılaşan Hanus, bölgedeki bir uzman arkadaşına danıştı. Arkadaşının uyarısıyla eserlerin ülke için büyük bir kültürel servet olduğunu anlayan Hanus, gelen tüm tüccarları geri çevirdi.

15 KEZ EV DEĞİŞTİRDİ EMANETİ BIRAKMADI

Rejimin 2019 yılında bölgede ilerlemesi üzerine ailesiyle göç etmek zorunda kalan Hanus, tarihi parçaları hiçbir yerde bırakmadı. Çatışmalar boyunca çocuklarıyla birlikte 15'ten fazla ev değiştiren Hanus, her taşınmada koleksiyonu yanında taşıdı.

Eserleri koruma sürecini anlatan Hanus, "Bu parçalar adeta ev eşyam gibi olmuştu. Çocuklarımla birlikte 15'ten fazla ev değiştirdim. Nereye gitsek bu parçaları da yanımda taşıdım, boynumda bir emanetti" diyerek yaşadıklarını özetledi.

DEVLET YETKİLİLERİNE TESLİM ETTİ

Bölgede sükunetin sağlanmasının ardından Hanus, paha biçilemez koleksiyonu koruma altına aldırmak için resmi makamlarla irtibata geçti. Yıllarca saklanan yüzlerce parça, sergilenmek ve korunmak üzere Tarihi Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Koleksiyonun uzmanlar tarafından kayıt altına alınarak envantere dahil edildiği duyuruldu.

(AA)