Bir seyahatin bedeli ağır oldu! Beyninde 38 parazit tespit edildi

Galler'de yaşayan 42 yaşındaki Lowri Denman'ın yaşamı, yıllar önce çıktığı bir yurt dışı seyahatinin ardından tamamen değişti. BBC'nin haberine göre, ilk başta önemsemediği bir belirti, zamanla doktorların bile kariyerlerinde çok ender karşılaştığı bir enfeksiyonun habercisi oldu.

Lowri, 2007 yılında Hindistan'a yaptığı üç aylık gezi sırasında enfeksiyona yakalandığının düşünüldüğünü belirten uzmanlar, parazitin vücudunda uzun süre fark edilmeden kaldığını ifade etti. Kadın, seyahat sırasında gıda zehirlenmesinden kaçınmak amacıyla et tüketimini sınırlandırsa da, uzmanlara göre mikroskobik parazit yumurtalarıyla bu dönemde temas etmiş olabilir.

1 METRELİK TENYA

Aradan geçen yılların ardından, 2010'da tuvalette yaklaşık bir metre uzunluğunda bir tenyayla karşılaşması hayatındaki ilk ciddi uyarı oldu. O dönem yapılan tetkiklerde herhangi bir olumsuz sonuca rastlanmadığı için günlük yaşamına devam etti.

Ancak kısa süre sonra şiddetli baş ağrıları başladı. Ardından konuşma güçlüğü yaşayan Lowri, ilk epileptik nöbetini geçirdi. Hastanede yapılan bilgisayarlı tomografi ve MR incelemeleri ise herkesi şaşkına çevirdi.

Doktorlar, beyninde tam 38 parazitik oluşum tespit etti. İlk etapta farklı bir enfeksiyondan şüphelenilse de daha sonra yapılan ayrıntılı değerlendirmeler sonucunda, domuz tenyasının larvalarının neden olduğu nörosistiserkoz teşhisi konuldu.

DURUMU İYİYE GİDİYORDU AMA...

Uzmanlara göre hastalık, doğrudan domuz eti tüketimiyle değil, parazitin yumurtalarının hijyen eksikliği nedeniyle yiyecek ya da suya bulaşması sonucu gelişebiliyor. Larvalar kana karıştıktan sonra beyin başta olmak üzere çeşitli organlarda kistler oluşturabiliyor.

İki hafta hastanede tedavi gören Lowri'ye parazit önleyici ilaçlar ve steroid tedavisi uygulandı. İlk yıllarda sağlık durumu düzelmiş gibi görünse de ilerleyen süreçte beynindeki kistlerin çevresinde yeniden şişlik gelişti.

Tekrar hastalanmasının ardından uyuşma, bilinç bulanıklığı ve nörolojik sorunlar yaşayan kadın, işini bırakmak zorunda kaldı. Uzun süre steroid kullanımı nedeniyle fiziksel görünümü değişirken, ağır kaygı bozukluğu, paranoya ve psikoz belirtileri nedeniyle nöropsikiyatri servisinde tedavi gördü.

TOPLUMDA BİLİNÇ OLUŞTURMAYI HEDEFLİYOR

Yıllar süren tedavinin ardından beynindeki parazitlerin zamanla kireçlendiği ve etkisini kaybettiği belirtildi. Uzmanlar, uygulanan tedavinin başarılı olduğunu ve aktif enfeksiyonun sona erdiğini ifade etti. Lowri ise 2017'den bu yana nöbet geçirmese de epilepsi ilaçlarını kullanmayı sürdürüyor.

BBC'nin aktardığına göre, vakayı takip eden enfeksiyon hastalıkları uzmanları bunun İngiltere'de son derece nadir görülen örneklerden biri olduğunu vurguladı. Uzmanlar, birçok enfeksiyon hastalıkları hekiminin meslek hayatı boyunca bu tabloyla hiç karşılaşmayabileceğini belirtti.

Sağlığına yeniden kavuşan Lowri ise yaşadıklarını unutmak yerine, nörosistiserkoz hakkında toplumda bilinç oluşturmayı hedeflediğini ve geçirdiği zorlu sürecin başkalarının erken teşhis almasına katkı sağlamasını istediğini söyledi.