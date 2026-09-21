Bir ilk yaşanıyor: Başbakanın eşi için tam 13 yıla kadar hapis isteniyor

İspanya’da uzun süredir ülke gündemini sarsan adli süreçte artık tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldı. Başbakan Pedro Sanchez’in eşi Begona Gomez, hakkında 2,5 yıldır süren soruşturmanın ardından halk jürisi karşısında yargılanacak.

Yargıç Juan Carlos Peinado’nun aldığı bu kritik kararla birlikte, ülke tarihinde ilk defa bir başbakanın eşi sanık koltuğuna oturacak. Gomez hakkında 13 yıla kadar hapis cezası istenirken, sol hükümet kanadı kararı sert ifadelerle kınadı ve adli zulüm olarak nitelendirdi.

YARGIÇ PEİNADO EMEKLİLİĞİNE BİR HAFTA KALA DEV DAVANIN DÜMENİNİ KIRDI

İspanyol yargıç Juan Carlos Peinado, uzun süredir siyasi tartışmaların merkezinde yer alan Begona Gomez hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Yargıç Peinado, emekliye ayrılmadan sadece bir hafta önce tarihi karara imza atarak Gomez’in nüfuz ticareti ve zimmete para geçirme suçlamalarıyla yargılanmasına hükmetti. Alınan karar doğrultusunda Gomez, davasını halk jürisi önünde savunmak zorunda kalacak.

İSPANYA TARİHİNDE BİR İLKİ YAŞATIYOR

Madrid Complutense Üniversitesindeki akademik kürsüyü ve eş yöneticiliğini üstlendiği iki yüksek lisans programının yönetimi sürecindeki icraatları Gomez'i sanık koltuğuna taşıdı. Begona Gomez; başbakan olan eşi Pedro Sanchez’in nüfuzunu kullanarak iş bağlantıları kurmak ve bir yazılım programı alımında usulsüzlük yapmakla itham ediliyor.

Gomez’in sanık koltuğuna oturması, İspanya tarihinde ilk defa bir başbakanın eşinin yargılanması anlamına gelerek siyasi tarihe geçti.

DANIŞMAN ALVAREZ HAKKINDA DA DAVA KARARI GELDİ

Yargıç Peinado’nun aldığı karar yalnızca Gomez ile sınırlı kalmadı. İspanyol yargıç, Begona Gomez’in danışmanı Cristina Alvarez hakkında da dava açılmasına hükmetti. Alvarez, yalnızca bir yazılımın usulsüz kullanımıyla bağlantılı zimmete para geçirme suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

TAM 13 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Suçlamaları yargıya taşıyan aşırı sağcı Hazte Oir adlı dernek, Gomez hakkındaki iddialarını en üst seviyeden mahkemeye sundu. Dernek, Başbakan’ın eşi Begona Gomez için 13 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

İSPANYA HÜKÜMETİ ALINAN KARARI SERT BİR DİLLE KINADI

İspanya’daki azınlık sol hükümetinin kaynaklarından basına yapılan açıklamalarda, yargıç Peinado’nun "aşırı sağa yakın olduğu, keyfi ve siyasi hareket ettiği" öne sürülerek karar kınandı. Karara tepki gösteren bir hükümet kaynağı şu ifadeleri kullandı:

"Bu kararı, sırf Başbakan’ın eşi olduğu için Begona Gomez’e yönelik yürütülen adli bir zulümden kaynaklanan, keyfi ve haksız bir soruşturma olarak görüyor ve reddediyoruz." (AA)