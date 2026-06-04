Bikinili fotoğraf skandalı yargıya taşındı: İngiliz vekilden Elon Musk'ın şirketine dava

İngiltere'de İşçi Partisi milletvekili Jess Asato, yapay zeka programı Grok kullanılarak kendisinin bikinili sahte fotoğraflarının oluşturulduğu gerekçesiyle, milyarder iş insanı Elon Musk'a ait xAI şirketine karşı Yüksek Mahkemede dava açtı.

Milletvekili Asato, konuya ilişkin duyuruyu ABD merkezli X platformundaki sosyal medya hesabından yaptı. Asato, açıklamasında xAI şirketinin sorumluluk alması gerektiğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Ben, taciz edici ve cinselleştirilmiş yapay zeka deepfake'lerinin kurbanı olan binlerce kadın ve hatta çocuktan sadece biriyim. Bu asla olmamalıydı. xAI bunun hesabını vermeli."

Asato, daha önce ocak ayında yaptığı açıklamalarda da rızası dışında oluşturulan bu sahte görüntülerin kişisel mahremiyetini ihlal ettiğini ve durumdan büyük rahatsızlık duyduğunu ifade etmişti.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Milletvekili Asato'yu temsil eden AWO hukuk bürosu avukatlarından Ravi Naik, bu sürecin yapay zeka şirketlerinin sistem tasarımlarından doğan hukuki sorumluluklarının sınırlarını test edecek ilk yüksek profilli davalardan biri olduğunu belirtti.

Söz konusu görüntülerin xAI mühendislerinin tasarım tercihleri nedeniyle ortaya çıktığını savunan Naik, "Güvenliğin sonradan düşünülen bir unsur olamayacağını açıkça ortaya koymayı amaçlıyoruz. Bir yanlış varsa hukuk bunun için çözüm sunmalı ve bu, yapay zeka için de diğer her şey kadar geçerlidir" dedi.

GROK'A YÖNELİK TEPKİLER VE YENİ DÜZENLEMELER

xAI tarafından geliştirilen Grok, bu yılın başlarında gerçek kişilere ait cinselleştirilmiş sahte görüntülerin (deepfake) üretiminde kullanılabildiğinin anlaşılması üzerine yoğun eleştirilerin hedefi olmuştu. Gelen tepkilerin ardından xAI yönetimi, kullanıcıların gerçek kişilere ait bu tür görüntüler oluşturmasına artık izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İngiltere'de yasal bir adım atılarak, yetişkinlere ait rızaya dayanmayan yapay zeka üretimi sahte görüntülerin oluşturulması veya talep edilmesi yasa dışı hale getirilmişti. (AA)